برف و باران های شدید در افغانستان جان حداقل ۱۱ نفر را گرفت

بر اساس گزارش‌ها، وضعیت بد آب و هوا جان حداقل ۱۱ نفر، به شمول کودکان را در ولایات مختلف افغانستان گرفته است. ریزش باران و برف از روز چهارشنبه در کابل و برخی از ولایات افغانستان آغاز شده است.

ادارۀ ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که مردم در برخی از ولایات متحمل خسارات سنگین مالی نیز شده‌اند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره با ارسال پیام صوتی به رسانه‌ها گفت: "در نتیجۀ این باران‌ها، ۱۱ نفر شهید، سه نفر زخمی، ۹ خانه تا حدی تخریب، ۱۱ خانواده آسیب دیده و ۵۳۰ راس مواشی نیز تلف شده‌اند."

شماری از رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقامات محلی گزارش داده‌اند که شش کودک در قندهار و سه عضو یک خانواده بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولایت نورستان جان باخته است.

حماد همچنان گفت که به دلیل بارش شدید برف، راه‌های ارتباطی مراکز ولایات بامیان، میدان وردک، فاریاب و فراه به ولسوالی‌ها مسدود شده است.

مسوولان حکومت طالبان از مردم خواسته اند تا در مناطقی که از بابت برف و باران متاثر شده اند، سفرهای غیرضروری نداشته باشند.

در عین حال گزارش‌هایی از وقوع تصادفات ترافیکی در کابل، و برخی ولایات دیگر به دلیل بارش برف و باران منتشر شده است، اما اطلاعات دقیقی در مورد خسارات مالی و تلفات ناشی از آن گزارش نشده است.