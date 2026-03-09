دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از برگزاری مجلس افتتاحیۀ "سپر قارۀ امریکا" در شهر میامی گفت که آماده است تا اردوی ایالات متحده را جهت مبارزه با کارتل‌های موادمخدر در بیش از ده کشور امریکای لاتین مستقر کند.

ایالات متحدۀ امریکا یکجا با ۱۷ کشور امریکای لاتین، یک توافقنامه را امضا کردند که "به استفاده از نیروی نظامی مرگ‌بار جهت نابودی کارتل‌های شریر و شبکه‌های تروریست" متعهد می‌شد.

رییس جمهور ترمپ گفت که اردوی ایالات متحدۀ امریکا "سلاح‌های شگفت‌انگیزی" دارد و متحدین امریکای لاتین فقط نیاز دارند تا موقعیت افراد عملیاتی کارتل‌ها را مشخص سازند.

دونالد ترمپ در جریان نشست روز یکشنبه گفت که "ما به کمک شما نیاز داریم. شما فقط باید به ما بگویید آنان کجا استند."

اعلامیه‌ای را که رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه امضا کرد، به هدف همآهنگی با متحدین در نیم‌کره است تا "موثرترین نیروی جنگی" ممکن را برای منحل کردن کارتل‌ها ایجاد کنند. این اعلامیه همچنان به توقف " تأثیرات مخرب خارجی از خارج نیم‌کره غربی " متعهد می‌باشد. بسیاری، این اعلامیه را به عنوان اشاره‌ای به حضور اقتصادی و نظامی رو به رشد بیجینگ در امریکای لاتین می‌پندارند.

این جلسه چند روز پس از آن برگزار می‌شود که فرماندهی جنوبی نیروهای امریکایی، هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکا با نیروهای امنیتی اکوادور یکجا شده تا علیه سازمان‌های تروریزم مخدرات در آن‌کشور مبارزه کنند.

پس از آن، اردوی ایالات متحده روز جمعه حمله‌ای هدفمندی را انجام داد که شامل یک "عملیات فعال مرگبار" بود.

دانیل نوبووا، رییس جمهور اکوادور، در رویداد روز شنبه شرکت داشت. همچنان جیفیر میلی، رییس جمهور ارجنتاین، نایب بوکیلی، رییس جمهور السلوادور و جوز انتونیو، رییس جمهور منتخب چیلی نیز حضور داشتند. رهبران کشورهای بولیوویا، چیلی، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویانا، هندوراس، پانامه، پاراگوای و تریناداد توباگو نیز در این نشست شرکت داشتند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا و پیت هگسیت، وزیر جنگ امریکا برای حاضران سخنرانی کردند. کریستی نوم که اخیرا از سمت وزیر امنیت داخلی برکنار شده در این مراسم به عنوان فرستادۀ ویژۀ تازه منصوب شده برای ابتکار "سپر قارۀ امریکا" حضور داشت.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که هدف این نشست، ترویج "آزادی، امنیت و رفاه در منطقۀ ما" می‌باشد.

ایالات متحده از همسایگان خود در کارایب، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی خواسته است تا امنیت مرزهای خود را تامین کرده و علیه گروه‌های تروریستی مواد مخدر اقدام کنند.

این کنفرانس به تعقیب یک سلسله حملات هوایی ایالات متحده علیه قایق‌های قاچاق مخدرات و حملۀ ماه جنوری اردوی امریکا برگزار می‌شود که در آن نیروهای امریکایی نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا را بازداشت کرده به نیویارک منتقل کردند، جاییکه در محکمۀ نیویارک به اتهامات قاچاق موادمخدر و سایر اتهامات محاکمه می‌شود.