ادامه حملات ایران بر کشورهای منطقه؛ یک نفر در ابوظبی کشته شد

کشورهای همجوار ایران می‌گویند که رژیم تروریستی آن کشور روز دوشنبه (۱۶مارچ) نیز حملات میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین را بر قلمروهای آنها انجام داد.

امارات متحده عرب روز دوشنبه گفت که ۲۱ طیارۀ بی سرنشین و شش میزایل بالستیک شلیک شده از ایران را سقوط داد.

در نتیجه اصابت یک میزایل در ابوظبی، یک فرد کشته شد و یک حمله طیارۀ بی سرنشین در بندر فجیره، منجر به آتش سوزی شد، اما تلفات در پی نداشت.

یک حمله دیگر توسط طیارۀ بی سرنشین بر یک ذخیره گاه تیل در نزدیکی میدان هوایی بین المللی دبی صورت گرفت که منجر به تعلیق پروازها شد.

در عین حال، وزارت دفاع عربستان سعودی گفته است که ۶۴ طیارۀ بی سرنشین را عمدتاً در بخش‌های شرقی آن کشور رهگیری کرده است.

نیروی دفاعی بحرین نیز از سقوط دادن چهار میزایل و سه طیارۀ بی سرنشین خبر داده است.

از آغاز‌ تهاجم مشترک ایالات متحده و اسراییل به تاریخ ۲۸ فبروری، تاکنون رژیم ایران با هدف قراردادن تاسیسات نظامی و غیرنظامی، صدها حمله میزایلی و طیارۀ بی سرنشین را بر کشورهای منطقه انجام داده است.