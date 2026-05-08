آسترالیا دو زن وابسته به گروه داعش در سوریه را به برده داری متهم کردند

مقام های آسترالیایی روز جمعه ( هشتم می) دو زن وابسته با گروه دولت اسلامی (داعش) را پس از بازگشت شان از سوریه، به اتهام برده ‌داری متهم کردند.

این مادر و دختر در میدان هوایی بین‌المللی ملبورن بازداشت شدند.

پولیس اعلام کرد که آنان با اتهامات جنایت علیه بشریت، به شمول در اختیار داشتن و استفاده از کنیزدر سوریه، روبرو اند؛ اتهاماتی که حداکثر مجازات ان ۲۵ سال زندان است.

این دو نفر بیش از هفت سال در یک کمپ پناهجویان در سوریه در بازداشت بودند.

به گفتهٔ پولیس، این دو زن در سال ۲۰۱۴ همراه با خانواده‌های خود به سوریه سفر کرده بودند و گفته می‌شود یک زن را منحیث کنیز در خانه خود نگهداری می‌کردند.

هردو شامل آن چهار زن و نه کودکی بودند که روز پنجشنبه از سوریه به آسترالیا بازگشتند.



در همین حال ، یک زن ۳۲ ساله دیگر روز پنجشنبه در میدان هوایی سیدنی بازداشت و به جرایم مرتبط با تروریزم، از جمله عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش ، متهم شد.

این اتهام حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان را در پی دارد.

ورود این زنان و کودکان به آسترالیا، فشارهایی را بر حکومت آن کشور وارد کرده است. منتقدان، کانبیرا را متهم می‌کنند که برای جلوگیری از بازگشت آنان به کشور، اقدامات کافی انجام نداده است.

اما حکومت اعلام کرد که اختیارات مقام‌ها برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان آسترالیا به کشور محدود است.

به اساس آمار وزارت داخله آسترالیا، حدود ۲۰۰ شهروند این کشور بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به سوریه سفر کرده و در آنجا به گروه داعش پیوستند و شماری از آنان، این گروه را برای برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی در آسترالیا حمایت کرده اند.