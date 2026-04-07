سرباز پیشین آسترالیا به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، بازداشت و متهم شد

پولیس فدرال آسترالیا میگوید که بن رابرتس سمت، سرباز پیشین نیروهای خاص آسترالیا، روز سه شنبه (هفتم اپریل) بازداشت و به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، متهم شد.
به گفته پولیس، بن سمت در ارتباط به قتل پنج غیرنظامی بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ در افغانستان، به پنج مورد جنایت جنگی متهم شد.
براساس گزارشها، این عضو پیشین نیروی دفاعی آسترالیا که ۴۷سال عمر دارد، در میدان هوایی سیدنی بازداشت شد.
این بازداشت به یافتههای تحقیقات تفتیش عمومی نیروی دفاعی آسترالیا در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان (بررتون) مرتبط است که شواهد معتبری از نقضهای جدی حقوق بینالمللی بشردوستانه توسط نیروهای ویژه آسترالیا در افغانستان بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ را فاش کرد.
قبل از این، یک قاضی آسترالیایی حکم داده بود که بن رابرتس سمت در زمان حضور قوای خارجی در افغانستان به طور غیرقانونی زندانیان افغان را کشته و سایر جنایات جنگی را مرتکب شده است.
به گفته قاضی، سمت که در سال ۲۰۱۰ عالیترین افتخار نظامی آسترالیا را برای خدمت در افغانستان دریافت کرده بود، "قواعد اخلاقی و قانون درگیری نظامی را زیرپا گذاشته" و با رفتار خود آسترالیا را شرمسار کرده است.
محکمه همچنین گفته بود که ادعاها در مورد آزار و اذیت سربازان و غیرنظامیان افغان توسط سمت صحت دارند.
رابرتس سمت قبلاً هرگونه تخلف را رد کرده و وکلای او گفته بودند که بعضی از سربازان قوای خاص آسترالیا از روی حسادت علیه او دسیسه کرده اند.
سازمان عفو بینالملل بازداشت رابرتس سمت را "گام مهم به سوی عدالت جهانی" خوانده است.
این سازمان در اشاره به اعمال بن سمت در افغانستان، گفته است که "چنین اعمال میتواند نقض سنگین حقوق بینالمللی بشردوستانه به شمول نقض کنوانسیونهای ژنف، منشور محکمهٔ بینالمللی جرایم و ممنوعیت کشتن اشخاص تحت حمایت طبق حقوق عرفی بینالملل" محسوب میشود.
آسترالیا در جریان دو دهه حضور نظامی ناتو در افغانستان، کم و بیش ۳۹ هزار نظامی خود را در این کشور مستقر کرده بود و در این مدت ۴۱ نظامی آسترالیایی کشته شدند.
گروه