شیلی کیتلسن، خبرنگار زن امریکایی، روز سه شنبه ۳۱ مارچ در شهر بغداد، پایتخت عراق، ربوده شد و دو مقام پولیس گفتند که تلاش برای پیدا کردن او ادامه دارد.

دیلن جانسن، معاون روابط عامۀ وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که این وزارت از ربوده شدن کیتلسن آگاه است. جانسن در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "وزارت خارجه قبلاً وظیفۀ خود را برای هشدار به این فرد در مورد تهدیدات علیه او انجام داده است و ما به هماهنگی با اف‌بی‌آی برای اطمینان از آزادی هرچه سریعتر او ادامه خواهیم داد".

جانسن همچنین گفت: "یک فرد مرتبط با گروه شبه نظامی همسو با ایران به نام کتایب حزب‌الله که گمان می‌رود در این اختطاف دخیل باشد، توسط مقام‌های عراقی بازداشت شده است."

او افزود که عراق همچنان در سطح چهار هشدار سفر قرار دارد و به امریکایی‌ها توصیه می‌شود که به هیچ دلیلی به عراق سفر نکنند و همین حالا عراق را ترک کنند.

جانسن افزود، وزارت خارجه به شدت به همه امریکایی‌ها، از جمله دست اندرکاران رسانه‌ها توصیه می‌کند که به تمام هشدارهای سفر پایبند باشند.

وزارت داخلۀ عراق اختطاف یک زن را تا یید کرده است، اما در مورد تابعیت وی معلومات نداده است. این وزارتخانه ضمن تایید خبر دستگیری یک مظنون گفته است که تلاش‌ها برای یافتن و آزاد کردن او ادامه دارد.

شبکه خبری المانیتور شرق میانه اعلام کرد که کیتلسن یک خبرنگار آزاد امریکایی مقیم روم است و جنگ‌ها را در منطقه پوشش داده و برای المانیتور مقاله می‌نوشت.

مقامات پولیس گزارش دادند که کیتلسن توسط چهار مرد که لباس شخصی به تن داشتند، ربوده شده و توسط موتر به جایی منتقل شد. پولیس گفته است که عملیات جستجو بر بخش شرقی بغداد متمرکز است، جایی که موتر ربایندگان به آن سمت حرکت کرده بود.

گروه کتایب حزب‌الله قبلاً مسوول اختطاف الیزابت تسورکوف، دانشجوی فارغ التحصیل اسراییلی-روسی دانشگاه پرینستن بود که در ماه سپتمبر سال گذشته پس از سپردی کردن بیش از ۹۰۰ روز در چنگ ربایندگان، از بند رها شد.