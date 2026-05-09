بحرین از بازداشت ۴۱ نفر به اتهام ارتباط با 'سپاه پاسداران ایران' خبر داد

وزارت داخلۀ بحرین از بازداشت ۴۱ عضو یک گروه به اتهام "ارتباط با سپاه پاسداران ایران" خبر داده گفته است که روند قانونی در برابر آنان جریان دارد.

این وزارت‌خانه، روز شنبه (۹ ماه می)، با نشر بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفته است که این افراد اعضای اصلی این گروهی بودند که با "سپاه پاسداران ایران" ارتباط داشته و از ایدیولوژی "ولایت فقیه" پیروی می‌کردند.

به گفته این وزارت، این اقدام بر اساس "تحقیقات امنیتی و در پیوند به دوسیه‌های قبلی سارنوالی عامه، درباره جاسوسی برای نهادهای خارجی و حمایت از حملات ایران" انجام شده است.

وزارت داخلۀ بحرین همچنان افزوده است که عملیات جست‌وجو و تحقیق برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این گروه ادامه دارد و "با هر شخصی که دخالت او در این شبکه یا انجام اقدامات خلاف قانون ثابت شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد."

پیشتر رسانه‌های بحرینی روز پنجشنبه (۶ ماه می)، گزارش دادند که پارلمان بحرین سه نفر از نمایندگان خود را به اتهام "حمایت از ایران و ستایش حملات آن" کشور، برکنار کرده است.

بر اساس درخواست لغو عضویت که از سوی کمیسیون حقوقی و امور قانون‌گذاری پارلمان بحرین ارایه شده است، این سه نماینده "از اقدامات انجام شده توسط حکومت [بحرین]، علیه متهمان به ستایش حملات ایران به بحرین انتقاد کردند."

پیش‌تر، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، این افراد را به باد انتقاد گرفته گفت که آنان "در صف خیانت‌کاران ایستادند."

همچنین پیش از آن در ۲۷ اپریل، حکومت بحرین اعلام کرد که تابعیت ۶۹ نفر را لغو کرده و در این‌باره توضیح داد که تابعیت بحرینی این افراد "به دلیل ستایش یا همدردی با اقدامات خصمانۀ ایران یا ارتباط با طرف‌های خارجی لغو شده است."

در همین حال، شماری از کشورهای عرب از این اقدام بحرین استقبال کرده اند.

وزارت خارجۀ کویت با صدور بیانیه‌ای با استقبال از بازداشت این گروه به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران ایران گفته است که کشورش از هرگونه اقدامی که بحرین برای محافظت از امنیت و حاکمیت خود در نظر می‌گیرد، حمایت می‌کند.