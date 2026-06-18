وزیر خارجهٔ بلجیم با دعوت طالبان به بروکسل موافق نیست

وزارت خارجهٔ بلجیم میگوید که باوصف تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر دعوت مقامهای طالبان برای گفتگو در مورد بازگرداندن پناهجویان افغان، وزیر خارجهٔ این کشور با این دعوت موافق نیست.
سخنگوی وزارت خارجهٔ بلجیم روز چهارشنبه گفت که او دعوت از نمایندگان رژیم طالبان به بروکسیل را تایید نمیکند و هر گز نمیپذیرد که حکومت بلجیم به نمایندگی از خود، این افراد را برای گفتگو دعوت کنند.
کمیسیون اروپا در این اواخر در تلاش برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش اخراج پناهجویان، از مقامهای طالبان دعوت کرده تا در مورد بازگرداندن شماری از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کنند.
با این حال سخنگوی وزارت خارجهٔ بلجیم گفت که کشورش درخواست ویزا از پنج عضو هیات طالبان را دریافت کرده اما تایید نکرد که این دیدار چه زمانی صورت خواهد گرفت.
او گفت که اعضای این هیات تحت بررسیهای امنیتی قرار خواهند گرفت و هنوز روشن نیست که بلجیم چه زمانی قادر خواهد بود ویزهها را صادر کند.
اتحادیهٔ اروپا این گفتگوها را "فنی" خوانده و گفته است که این اقدام به هیچ عنوان به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. اما منتقدان میگویند که چنین اقدامی با ارزشهای اتحادیه اروپا در تضاد است.
رییس امور مهاجرت اتحادیه اروپا هفتهٔ گذشته گفت که اروپا گزینهٔ دیگری جز گفتگو با حکومت طالبان درباره بازگرداندن پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است، ندارد.
بر اساس آمار ادارهٔ دادههای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ حدود یک میلیون درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغان دریافت کردهاند که تقریباً نیمی از این درخواستها پذیرفته شده است.
با آنکه غرب به شمول کشورهای اروپایی، حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است، این نخستین سفر و دیدار رسمی نمایندگان طالبان با مقامهای اتحادیۀ اروپا در بروکسل خواهد بود.
پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند. قوانین اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه اجازه میدهد تا برخی پناهجویان را که تهدید امنیتی تلقی میشوند، به کشورهای شان برگرداند.
کمیسیون اروپا ماه گذشته اعلام کرد که اخراجها تنها به افرادی محدود میشود که "تهدیدی برای امنیت" محسوب شوند.
گروه