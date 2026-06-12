کمیسیون اروپا دعوت مقامات حکومت طالبان به بروکسل را تایید کرد

حکومت بلجیم می‌گوید که کمیسیون اروپا اسامی مقام‌های طالبان را که انتظار می‌رود در گفتگوهای بروکسیل اشتراک کنند، در اختیار این کشور قرار داده تا نهادهای امنیتی بررسی‌های لازم را آغاز کنند، اما تاکنون هیچ درخواستی از سوی طالبان برای اخذ ویزه دریافت نکرده اند.

کمیسیون اروپا در تلاش برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش اخراج پناهجویان، از مقام‌های طالبان دعوت کرده تا در مورد بازگرداندن شماری از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کنند.

رییس امور مهاجرت اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه گفت که اروپا گزینهٔ دیگری جز گفتگو با حکومت طالبان درباره بازگرداندن پناه‌جویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، ندارد. او از نشست برنامه‌ریزی‌شده در بروکسل دفاع کرد؛ نشستی که منتقدان می‌گویند با ارزش‌های اتحادیه اروپا در تضاد است.

مسعوده کوهستانی، مدافع حقوق زنان می‌گوید: "خیلی‌ها متاثر کننده است که پارلمان اروپا از گروه تروریستی دعوت به عمل آورده است. همه شاهد واقعات اختطاف، تجاوز بر زنان در جاده‌ها استیم. اگر این دعوت بنابر پرسش علیه پدیده شوم انسانی، اپارتاید جنسیتی و سرکوب تروریست در جهان باشد، باید استقبال کرد در غیر آن خیلی پرسش برانگیز است که چگونه نهادهای بین المللی و پارلمان اروپا از رشد و توسعه تروریست در سطح جهان جلوگیری خواهد نمود. "

در عین حال، هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا می‌گوید که اروپا نباید طالبان را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند، زیرا به گفتهٔ او این کار به رژیمی که به‌گونهٔ سیستماتیک زنان را سرکوب می‌کند، در عرصهٔ بین‌المللی مشروعیت می‌بخشد و اعتبار خود را نیز از دست می‌دهد.

نیومن پیش‌تر نیز اخراج پناهجویان افغان به افغانستان را "ناکامی بشردوستانه" و "اشتباه استراتیژیک" خوانده و هشدار داده بود که بازگرداندن جوانان افغان به افغانستان آنان را در معرض نفوذ شبکه‌ها و مدارس طالبان قرار می‌دهد.

اتحادیهٔ اروپا این گفتگوها را "فنی" خوانده و گفته است که این اقدام به هیچ عنوان به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

مقام‌های طالبان هنوز برای سفر به بلجیم ویزه دریافت نکرده‌اند و تاریخ مشخصی نیز برای این دیدار تعیین نشده است.

بر اساس آمار ادارهٔ داده‌های اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ حدود یک میلیون درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغان دریافت کرده‌اند که تقریباً نیمی از این درخواست‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

با آنکه غرب به شمول کشورهای اروپایی، حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است، این نخستین سفر و دیدار رسمی نمایندگان طالبان با مقام‌های اتحادیۀ اروپا در بروکسل خواهد بود.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند. قوانین اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه اجازه می‌دهد تا برخی پناهجویان را که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند، به کشورهای شان برگرداند.

سال گذشته حدود ۲۰ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه‌ای علاقه‌مندی خود را برای بازگرداندن برخی پناهجویانی که حق اقامت ندارند، به‌ویژه افرادی که دارای محکومیت‌های کیفری هستند، به افغانستان ابراز کردند.