سرباز آسترالیایی متهم به جنایات جنگی در افغانستان هنوز در توقیف است

بن رابرتس سمیت، سرباز پیشین نیروهای ویژۀ آسترالیا در افغانستان، پس از آنکه روز سه شنبه به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، در میدانهوایی سیدنی بازداشت شد، همچنان در توقیف خواهد ماند.
پولیس فدرال آسترالیا گفت که بن سمیت ۴۷ ساله که در سال ۲۰۱۰ عالیترین افتخار نظامی این کشور را برای خدمت در افغانستان دریافت کرده بود، در ارتباط به قتل پنج غیرنظامی، بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ در افغانستان، به پنج مورد جنایت جنگی متهم است.
به نقل از رسانههای محلی آسترالیا، رابرتس سمیت روز چهارشنبه در یک محکمۀ شهر سیدنی حاضر شد اما تیم حقوقی وی، درخواست وثیقه نکرد. به گفتۀ رسانههای محلی سمیت اکنون کم از کم برای یک هفته در توقیف باقی خواهد ماند.
پولیس روز سهشنبه اعلام کرد که سمیت به پنج فقره قتل ناشی از جنایات جنگی متهم شده است، اما اتهاماتی که روز چهارشنبه به محکمه ارایه شد، دو فقره قتل ناشی از جنایات جنگی بود. سه فقره باقیمانده، سمیت را به معاونت و همکاری در قتل ناشی از جنایات جنگی متهم میکند. همۀ این اتهامات میتواند به محکوم شدن سمیت به حبس ابد بیانجامد.
سمیت قبلاً هرگونه تخلف را رد کرده و وکلای او گفته بودند که بعضی از سربازان نیروهای ویژۀ آسترالیا از روی حسادت علیه او دسیسه کرده اند.
بازداشت سمیت در میدان هوایی سیدنی، به یافتههای تحقیقات تفتیش عمومی نیروی دفاعی آسترالیا در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان (بررتون) مرتبط است که شواهد معتبری از نقضهای جدی حقوق بینالمللی بشردوستانه توسط نیروهای ویژه آسترالیا در افغانستان بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ را افشا کرد.
سازمان عفو بینالملل بازداشت رابرتس سمیت را "گام مهم به سوی عدالت جهانی" خوانده است.
این سازمان در اشاره به اعمال بن سمیت در افغانستان، گفته است که "چنین اعمال میتواند نقض سنگین حقوق بینالمللی بشردوستانه به شمول نقض کنوانسیونهای ژنیو، منشور محکمهٔ بینالمللی جرایم و ممنوعیت کشتن اشخاص تحت حمایت طبق حقوق عرفی بینالملل" محسوب میشود.
