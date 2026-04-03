ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، "نگرانی عمیق" خود را به خاطر تلفات مداوم غیرنظامیان افغان، به ویژه کودکان، ناشی از انفجار مهمات منفجرناشده ابراز داشته خواستار سرمایهگذاری فوری بینالمللی برای حفظ عملیات نجاتبخش شده است.
در حالیکه چهارم اپریل، روز بینالمللی آگاهی و کمکرسانی برای ماینپاکی است، افغانستان هنوز هم در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیب را در سطح جهان از ماینهای زمینی و بقایای مواد منفجره جنگ دیده است.
ریچارد بنیت در آستانۀ این روز، تاکید کرده است که باوجود تلاشهای قابل توجه برنامۀ ماینپاکی در افغانستان، یافتههای دو سال گذشته "تصویری دلخراشی" از قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده را ترسیم میکند.
براساس آمار ارایه شده سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵، دست کم ۴۷۱ غیرنظامی در نتیجۀ انفجار ماینها و مواد منفجرناشدۀ زمان جنگ کشته یا مجروح شده اند. همچنان گفته شده است که ۶۷ درصد قربانیان را کودکان - اکثریت قریب به اتفاق آن پسر میباشند - تشکیل میدهد.
بااینحال، ریچارد بنیت گفته است که درکنار "چالشهای بزرگ" تیمهای ماینپاکی در سال ۲۰۲۵ توانسته اند "ساحات وسیعی از افغانستان را پاکسازی کرده و شمار زیادی از مواد انفجاری را از بین ببرند."
بنیت با ابراز نگرانی از کاهش کمکهای بینالمللی اذعان داشته که در کنار ارایۀ آگاهی از خطر انفجار ماینها به مردم، "پیشرفتهای حاصل شده شکننده بوده و کاهش کمکهای مالی بینالمللی در سالهای اخیر، باعث کاهش فعالیت برنامههای ماینپاکی، تعلیق عملیاتهای پاکسازی، کاهش تیمها و از دست رفتن خدمات حیاتی آموزش شده است."
این گزارشگر ویژۀ حقوق بشر تاکید کرده است که ماینپاکی "تنها به معنای پاکسازی ماینها نیست بلکه پیششرط تحقق تمامی حقوق بشر است."
ریچارد بنیت از جامعۀ جهانی خواسته است تا "کمکهای مالی خود را به برنامههای ماینپاکی در افغانستان افزایش داده و تداوم بخشند."
سازمان ملل متحد چند ماه پیش گزارش داد که ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماینها و مواد انفجاری باقیمانده از جنگ زندگی میکنند.
دفتر هماهنگی امور کمکهای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) در ماه مارچ گزارش داد که افغانستان یکی از کشورهای آلوده به ماین و مهمات منفلقناشده از جنگ در جهان باقی مانده و در حال حاضر، از میان ۴۰۱ ولسوالی، دو سوم آن آلوده به ماینها است.
