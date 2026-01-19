انفجار در ساحۀ شهر نو کابل؛ طالبان از وقوع تلفات خبر دادند

انفجاری پس از چاشت دوشنبه ۱۹ جنوری در ساحۀ شهرنو کابل به وقوع پیوست که به گفتۀ مقام‌های امنیتی طالبان تلفاتی در پی داشته است.

خبرگزاری رویترز از قول عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان گزارش داده است که در این رویداد شماری از مردم کشته و زخمی شده اند، اما این مقام طالبان آمار دقیق تلفات را ارایه نکرده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "در کوچۀ گلفروشی شهر نو، از مربوطات حوزۀ چهارم، در یک هوتل انفجار رخ داده است که تلفاتی در پی داشته است."

شفاخانۀ ایمرجنسی در کابل که فاصلۀ اندک از محل این رویداد دارد، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که هفت کشته و ۱۳ زخمی در پی انفجار در شهر کابل به این شفاخانه منتقل شده اند.

تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که گفته شده است از صحنۀ انفجار امروز در شهر کابل است، دود غلیظی را نشان می‌دهد که در هوا بالا شده و شیشه‌های شکسته و آوار را در این ساحه نشان می‌دهد.

برخی رسانه‌ها گزارش داده اند که این انفجار در یک رستوان در کوچۀ گلفروشی شهر کابل رخ داده است که بیشتر مشتریان آن شهروندان خارجی اند.

تا کنون نوعیت این انفجار مشخص نشده است و مقام‌های امنیتی طالبان گفته اند که تحقیقات در پیوند به این رویداد جریان دارد.

ساحۀ شهرنو یکی از ساحات مرکزی شهر کابل است که گردشگران و شهروندان خارجی در آن همواره تردد دارند.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، گاهگاهی انفجارها و حملات انتحاری در آن کشور رخ داده است که مسوولیت بیشتر این حملات را شاخۀ خراسان گروه داعش به عهده گرفته است.