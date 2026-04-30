پادشاه بریتانیا از قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر یادبود به عمل آورد

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و ملکه کامیلا در ادامهٔ سفرشان به ایالات متحده، روز چهارشنبه (۲۹اپریل) به نیویارک رفته و از قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱، یادبود به عمل آوردند.

شاه چارلز و ملکه کامیلا در محل یادبود قربانیان، اکلیل گل گذاشتند و با اعضای خانواده‌های قربانیان دیدار کردند.

در یک یادداشتی که ضمیمه اکلیل گل بود، آمده است که "ما یاد و خاطرهٔ همهٔ کسانی را که در یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ به طور فاجعه‌بار جان باختند گرامی می‌داریم و در برابر چنین فقدان عمیقی در همبستگی پایدار با مردم امریکا ایستاده‌ایم".

اعضای شبکه القاعده در یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ با ربودن چند طیاره‌، آن را در مرکز تجارت جهانی در نیویارک و بر ساختمان وزارت جنگ ایالات متحده تصادم دادند و یک طیارهٔ دیگر در یک ساحهٔ باز در ایالت پنسلوینا سقوط کرد. در نتیجهٔ آن حملات، نزدیک به سه هزار نفر جان باخت که بیشتر آنان در نیویارک بودند.

پیش از سفر به نیویارک، رییس جمهور دونالد ترمپ ناوقت سه شنبه از پادشاه بریتانیا و ملکه کامیلا برای ضیافت شب در قصر سفید میزبانی کرد.

رییس جمهور ایالات متحده گفت که هردو کشور "در برابر نیروهای کمونیزم، فاشیزم و استبداد، متحد، سرسخت و پیروزمندانه ایستاده‌اند".

دونالد ترمپ گفت: "دوستی ما گرامی است، پیوندی ابدی و یک داستانی واقعی از قهرمانی و مهارت فوق‌العاده است."

پیش از ضیافت، شاه چارلز به مجلس مشترک کانگرس ایالات متحده سخنرانی کرد و با رییس جمهور ترمپ در قصر سفید دیدار نمود.