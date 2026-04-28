دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز سه شنبه (۲۸اپریل) با چارلز سوم، پادشاه بریتانیا در قصر سفید ملاقات می‌کنند.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که هردو رهبر برای تقویت روابط میان ایالات متحده و بریتانیا تلاش می‌کنند.

به دنبال مراسم استقبال در قصر سفید که در آن ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحده و ملکه کامیلا نیز حضور خواهند داشت، رییس جمهور ترمپ و چارلز سوم قرار است باهم صحبت کنند.

شاه چارلز سوم همچنین قرار است پس از چاشت روز سه شنبه (۲۸ اپریل) یک سخنرانی را در مجلس مشترک کانگرس ایالات متحده ایراد کند. در طول ۳۰گذشته این نخستین بار خواهد بود که یک پادشاه بریتانیا در کانگرس ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد.

پیش از این ملکه الیزابت دوم، مادر چارلز در سال ۱۹۹۱ در یک جلسه مشترک کانگرس سخنرانی کرده بود.

پیش از سفر به ایالات متحده، قصر بکنگهم گفته بود که پادشاه "روابط تاریخی و رابطه دوجانبه مدرن بین بریتانیا و ایالات متحده" را گرامی خواهدداشت و دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده از بریتانیا را تجلیل خواهد کرد.

پادشاه بریتانیا پس از سخنرانی در کانگرس، برای ضیافت شب، دوباره به قصر سفید بر خواهد گشت.

سفر چارلز سوم به واشنگتن در پی افزایش تنش ها در روابط ایالات متحده-بریتانیا صورت می‌گیرد.

رییس جمهور ترمپ هفته گذشته هشدار داد که اگر بریتانیا مالیات خدمات دیجیتلی را بر شرکت‌های تکنالوژی امریکایی حذف نکند، ممکن بر آن کشور تعرفه وضع کند.

در حالی که نیروهای امریکایی حملات خود را علیه ایران انجام می‌دادند، ترمپ از آنچه که او آن را امتناع بریتانیا برای "مشارکت در سرنگونی رهبری ایران" یا اقدام برای تامین امنیت تنگه استراتژیک هرمز خواند، انتقاد کرد.

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفته است که کشورش شامل این جنگ نیست و این که او از منافع مردم بریتانیا نمایندگی می‌کند. بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی بر این بحث کرده اند تا امنیت تنگه هرمز را پس از پایان جنگ تامین کنند.