تداوم حملات اسراییل برجنوب لبنان

اسراییل روز سه ‌شنبه ۲۸ اپریل به ساکنان ۱۶ شهر در جنوب لبنان دستور تخلیه داد و حملات هوایی خود را بر درۀ بقاع گسترش داد.

این درحالیست که گروه حزب‌الله با وجود تمدید سه‌ هفته‌ای آتش‌بس با میانجیگری امریکا ازتاریخ ۲۶ اپریل، به حملات طیاره های بی سرنشین علیه نیروهای اسراییلی ادامه داده است.

نیروی هوایی اسراییل اعلام کرد بیش از ۲۰ زیرساخت متعلق به حزب‌الله را در سراسر دره بقاع و جنوب لبنان هدف قرار داده است که در آن انبارهای تسلیحاتی، یک مرکز تولید سلاح و پایگاه‌های پرتاب راکت شامل می شود.

اردوی اسراییل اعلام کرد که بیش از هزار زیرساخت حزب‌الله را در جنوب لبنان نابود کرده و صدها سلاح، از جمله ماشیندارها، راکتهای ضدتانک، آرپی‌جی، ماین و مرمی هاوان را کشف کرده است.

حزب‌الله روز سه ‌شنبه چندین طیاره بی سرنشین به سوی نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان پرتاب کرد. به گفته اردوی اسراییل ، در یک حملۀ جداگانه طیاره بی سرنشین حزب‌الله در روز دوشنبه، یک سرباز اسراییلی به ‌شدت زخمی و سرباز دیگر به‌ گونۀ سطحی مجروح شد.

حزب‌الله روز دوشنبه حکومت لبنان را به خیانت متهم کرد و مذاکرات صلح با اسراییل را "امتیاز تحقیرآمیز و غیرضروری" خواند.

جوزف عون، رییس‌جمهور لبنان، در بیانیه‌ای به‌طور غیرمستقیم از تصمیم حزب‌الله برای ورود به جنگ منطقه‌ای در ماه مارچ انتقاد کرده گفت: "وقتی به جنگ رفتید، آیا ابتدا اجماع ملی را به دست آوردید؟"

وزارت صحت لبنان اعلام کرد از تاریخ دوم ماه مارچ تاکنون حد اقل ۲۵۲۱ نفر در حملات اسراییل کشته شده‌اند.

این وزارتخانه بین تلفات نظامی و ملکی تفاوت قایل نمیشود. اسراییل اعلام کرده است که از آغاز درگیری‌ها، دو غیرنظامی اسراییلی کشته شده‌اند، یکی در حمله راکتی حزب‌الله در شمال اسراییل و دیگری بر اثر گلوله باری اشتباهی نیروهای اسراییلی در نزدیک مرز لبنان و همچنین ۱۶ سرباز اسراییلی در حوادث مرتبط با درگیری ها در لبنان جان باخته‌اند.



