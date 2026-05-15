برد کوپر، قوماندان فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) ، روز پنجشنبه به کمیته سنای ایالات متحده گفت که افغانستان از نظر فعالیت‌های تروریستی و تهدیدات امنیتی منطقه‌ای همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد.

کوپر در جلسه استماع در برابر قانونگذاران گفت که افغانستان همچنان "در خط مقدم" تلاش‌های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه‌های شبه‌ نظامی قرار دارد.

کوپر گفت : "افغانستان همچنان در خط مقدم فعالیت‌های تروریستی است که ما شاهد آن هستیم. فکر می‌کنم بهتر است این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود. در حال حاضر، مشارکت‌های ما در منطقه این تهدید را سرکوب می‌کند. ما به انواع مشارکت‌ها توجه دقیقی داریم و هر تهدیدی را سرکوب می‌کنیم."

قوماندان فرماندهی مرکزی قوای امریکا افزود که ایالات متحده از نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود برای مهار و سرکوب تهدیدات احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات امریکایی پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱، همچنان نگرانی خود را در مورد حضور گروه‌های شبه‌نظامی در افغانستان ابراز می‌کنند.

با این حال، طالبان حضور گروه‌های شبه‌نظامی در افغانستان را تکذیب کرده است.

این در حالیست که چندی قبل وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسی درباره ایجاد "شراکت تمام‌عیار" روسیه با طالبان، گفته است که هیچ کشوری نباید مسیر هم‌دستی با "بازیگران شرور" را انتخاب کند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا طالبان را "گروه ویژۀ تروریستی جهانی مشخص شده" عنوان کرده و گفته است که "فرمان‌های سرکوبگرانه طالبان"، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها را به شدت محدود کرده است.