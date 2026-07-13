سنتکام: به دستور دونالد ترمپ دور دیگر حملات علیه ایران تکمیل شد

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) صبح دوشنبه ۱۳ جولای با نشر بیانیه‌ای از تکمیل شدن دور دیگر حملات بر مواضعی در ایران خبر داده و گفته است که این حملات به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور و سر قوماندان اعلای قوای مسلح ایالات متحده انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که نظامیان امریکایی با استفاده از مهمات دقیق، ده‌ها هدف را در چندین نقطه هدف قرار دادند تا توانایی ایران را برای ادامۀ حمله بر کشتی‌های بین‌المللی در حال عبور از تنگه هرمز، تضعیف کنند.

سنتکام گفته است که در این حملات تاسیسات دافع هوا، سیستم‌های رادار ساحلی، توانایی‌های میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین و نیز قایق‌های کوچک نظامی ایران هدف قرار گرفته است.

سنتکام همچنین گفته است که نظامیان امریکایی برای نخستین بار در جنگ علیه ایران، از شناورهای بی‌سرنشین تهاجمی علیه ایران استفاده کرده اند.

فرماندهی مرکزی قوای امریکای تنگۀ هرمز را یک گذرگاه حیاتی آبی برای تجارت جهانی خوانده و گفته است که ایران بر این آب‌‌راه استراتیژیک کنترول ندارد.

سنتکام همچنان گفته است که نظامیان امریکایی در منطقه آمادگی کامل دارند تا با وجود "تجاوز، آزار، تهدید و ادعاهای خودسرانه و بی‌دلیل" ایران، آزادی کشتیرانی را برای کشتی‌های تجارتی تضمین کنند.

در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعا کرده است که بر زیرساخت‌های نظامی امریکا در بحرین و "رادارهای دوربرد هوایی و رادارهای شناور کشفی" نظامیان امریکایی در عمان حمله کرده است. این ادعای سپاه از سوی منابع مستقل تا کنون تایید نشده است.

با اینحال، دستگاه‌های دافع هوای اردن، کویت و بحرین بامداد دوشنبه در پی موج تازۀ حملات میزایلی و طیاره‌های بدون سرنشین ایران فعال شد.

حکومت بحرین گفته است که ادامۀ "رویکرد خصمانۀ ایران از طریق حملات جنایتکارانه علیه غیرنظامیان" نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

اردوی بحرین روز دوشنبه با نشر بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام میزایل‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران خبر داده و گفته است که نیروهای دفاعی آن کشور در بلندترین سطح آمادگی قرار دارند.