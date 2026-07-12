سنتکام: تنگه هرمز به روی تردد کشتی ها باز است

قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده امریکا (سنتکام) می گوید که تنگه هرمز به روی تمام کشتی های باز است که به دنبال "عبور قانونی" از این آبراه بین المللی استند.

سنتکام روز یکشنبه (۱۲ جولای) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس همچنان گفت که ایران کنترول تنگه هرمز را در دست ندارد.

در پیام نشر شده سنتکام آمده است: "نیرو های امریکایی در موقعیت و آمادگی برای حصول اطمینان از حفظ آزادی کشتی رانی، با وجود تجاوز، آزار و اذیت، تهدید های بی دلیل و اعلامیه های خودسرانه ایران، قرار دارند."

قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده افزوده که تردد کشتی ها از تنگه هرمز جریان دارد.





بر اساس پیام سنتکام، نیرو های امریکایی در طول دو ماه گذشته، زمینه تردد بیش از ۸۰۰ کشتی و بیش از ۴۰۰ میلیون بیرل تیل خام را از تنگه هرمز مساعد کرده است، و بیش از ۱۴۰ کشتی دیگر در هفت روز اخیر از این تنگه عبور کرده است.

در همین حال، سپاه پاسداران ایران ادعا کرده است که تنگه هرمز اکنون مسدود بوده و "تا پایان مداخله ایالات متحده در منطقه" این تنگه مسدود باقی خواهد ماند.

تنش ‌ها میان تهران و واشنگتن در روز های اخیر به دنبال حملات تلافی ‌جویانه دو طرف و افزایش درگیری ‌ها در حوزه خلیج فارس، به سطح بی پیشینه رسیده است.

حملات ایالات متحده و ایران در چند روز گذشته سبب شد تا دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده ختم آتش بس بین دو کشور را اعلام کند، اما او تاکید کرد که در مذاکره هنوز باز است.