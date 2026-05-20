سنتکام: اجرای کامل محاصرۀ ایران توسط نیروهای امریکایی ادامه دارد

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) میگوید که اجرای کامل محاصرهٔ ایالات متحده علیه ایران ادامه داشته و جریان تجارت به داخل و خارج از بنادر ایران متوقف شده است.
سنتکام در تازهترین مورد گفته است که نیروهای این فرماندهی ۸۹ کشتی تجارتی را تغییر مسیر داده و چهار کشتی را که محاصره را رعایت نکرده بودند، غیرفعال کرده اند.
ایالات متحده به تاریخ ۱۳ اپریل به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و در واکنش به اقدام ایران در بستن تنگه هرمز، دست به محاصره دریایی بنادر ایران زده و اجازه نمیدهد هیچ کشتی با مبدا یا مقصد بنادر ایران از تنگۀ هرمز عبور کند.
ایالات متحده ماه گذشته حملات خود را بر ایران متوقف کرد، اما در عوض بنادر ایران را در محاصره قرار داد.
تهران اعلام کرد تا زمانی که ایالات متحده به محاصره خود پایان ندهد، تنگه را باز نخواهد کرد. اما دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر ایران با توافقی موافقت نکند، دوباره به آن حمله خواهد کرد.
ترمپ در تازهترین اظهارات خود گفت که یک حملهٔ برنامه ریزی شده علیه ایران را به تعویق انداخته است.
ترمپ گفته است که این حمله را که قرار بود روز سه شنبه (۱۹ می) انجام شود، به درخواست رهبران قطر، امارات متحدهٔ عرب و عربستان سعودی، به امید دستیابی به یک توافق با ایران، به تعویق انداخته است.
دونالد ترمپ که روز دوشنبه در یک برنامه به خبرنگاران پاسخ میداد، گفت: "ما برای انجام یک حمله بسیار بزرگ فردا در حالی آمادگی بودیم. من آن را برای مدتی به تعویق انداختهام، امیدوارم شاید برای همیشه، اما احتمالاً برای مدت کوتاه، چون ما بحثهای بسیار بزرگی با ایران داشتهایم و خواهیم دید که به چه نتیجهای میرسند."
ترمپ گفت که "عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر از من خواستند که آیا میتوانیم آن را برای دو یا سه روز، یک مدت کوتاه، به تعویق بیندازیم، زیرا آنان فکر میکنند که به یک توافق بسیار نزدیک شدهاند".
