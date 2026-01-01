نظامیان امریکایی بر مواضع داعش در سوریه حمله کردند

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) با نشر بیانیه‌ای گفته است که در چند روز گذشته نظامیان امریکایی در سوریه، ۲۵ عضو گروه داعش را کشته و یا دستگیر کرده است.

در این بیانیه آمده است که این عملیات گسترده به رهبری نظامیان امریکایی از ۲۰ تا ۲۹ دسمبر در جریان ۱۱ ماموریت انجام شده است که در نتیجه آن حداقل هفت عضو داعش کشته، تعدادی دیگر دستگیر و چهار انبار سلاح داعش منهدم شد.

این حملات پس از عملیات مسما به "چشم شاهین" انجام شد که در آن نیروهای امریکایی و اردنی با استفاده از بیش از ۱۰۰ مهمات رهبری شدۀ با دقت بلند، بیش از ۷۰ موضع داعش را در مرکز سوریه هدف قرار دادند و زیربناها و انبارهای تسلیحاتی مرتبط با این گروه را نابود کردند.

براد کوپر، فرماندۀ سنتکام گفت: "ما عقب‌نشینی نخواهیم کرد." او افزود که نیروهای امریکایی در همکاری با شرکای منطقه‌ای خود برای از بین بردن شبکه‌های داعش که امنیت ایالات متحده و منطقه را تهدید می‌کنند، "مصمم" اند.

سنتکام گفته است که در سال ۲۰۲۵ داعش کم از کم ۱۱ توطیه یا حمله را علیه اهداف امریکایی طراحی یا راه اندازی کرده است. در پاسخ به این حملات، نظامیان امریکایی و شرکای آن در سوریه در جریان ۱۲ ماه گذشته عملیاتی را انجام داده اند که منجر به کشته شدن بیش از ۲۰ و دستگیری بیش از ۳۰۰ تروریست وابسته به داعش شده است.

در ۱۳ دسمبر، داعش در حمله‌ای در شهر پالمیرا در سوریه دو سرباز امریکایی و مترجم غیرنظامی آنان را کشت و سه سرباز امریکایی دیگر را زخمی کرد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده پس از این حمله هشدار داد که خسارت بزرگی به گروه دولت اسلامی (داعش) وارد خواهد آورد.

نیروهای امریکایی از سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با شبه‌نظامیان داعش در سوریه حضور دارند.