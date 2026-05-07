وزیران دفاع پیشین چین به اعدام محکوم شدند

وی فنگ و لی شانگفو، وزیران دفاع پیشین چین، به اتهام فساد مالی به اعدام محکوم شدند، اما به گزارش سینهوا، خبرگزاری دولتی چین، این حکم با امکان دو سال تعویق، صادر شده است.

حکم اعدام با امکان تعویق، در چین در صورتی به حبس ابد تخفیف می‌یابد که مجرم در دورۀ تعویق مرتکب جرم نشود. اما سینهوا گزارش داده است که در صورت تخفیف مجازات، این دو مقام پیشین "بدون امکان تخفیف بیشتر یا آزادی مشروط" باقی عمر شان را در زندان سپری خواهند کرد.

پیش از این سینهوا گزارش داده بود که لی به دریافت و پرداخت "مبالغ هنگفت" رشوت مظنون بود و تحقیقات نشان داد که این مقام پیشین "به مسوولیت‌های سیاسی خود عمل نکرده" و نیز در صدد گرفتن "مزایای شخصی به خود و دیگران" بوده است.

همچنین، تحقیقاتی که در سال ۲۰۲۳ راه اندازی شد، نشان داد که وی فنگ "مقادیر زیاد پول و اشیای قیمتی" را به عنوان رشوت پذیرفته و دیگران را در "کسب مزایای نامناسب" کمک کرده است.

شی جینپینگ، رییس جمهور چین، پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۲ مقابلۀ گسترده با فساد در صفوف قوای مسلح آن کشور را به یکی از اهداف اصلی خود مبدل کرده است.

این روند پاکسازی‌ قوای مسلح چین از وجود فساد، در سال ۲۰۲۳ به نیروی نخبۀ راکتی نیز رسید، نیرویی که بر اسلحۀ هسته‌ای و نیز میزایل‌های متعارف آن کشور نظارت دارد.

اوایل امسال، ژانگ یوشیا، جنرال ارشد اردوی آزادی‌بخش خلق چین از این سمت برکنار شد. ژانگ عضو بیروی سیاسی حزب کمونیست چین بود و مدت‌ها به عنوان متحد رییس جمهور شی جین‌پینگ پنداشته می‌شد.

انستیتیوت بین‌المللی مطالعات استراتیژیک امسال اعلام کرد که پاکسازی‌های مداوم فساد در اردوی چین، کاستی‌های جدی را در ساختار فرماندهی اردو ایجاد کرده و مانع آمادگی‌ها برای عصری سازی سریع قوای مسلح آن کشور شده است.