سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع که متشکل از جمهوریت‌های اتحاد جماهیر شوروی پیشین اند، هشدار داده اند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و بی‌ثباتی کنونی در افغانستان، می‌تواند در میان مدت یک "خطر جدی" را به امنیت مرزی آسیای مرکزی متوجه کند.

در نشست سران اداره‌های مرزی این کشورها که روز چهارشنبه (هشتم اپریل) در شهر گلستان در تاجیکستان برگزار شد، در مورد اقدامات عملی برای تقوییت امنیت مرزها در برابر نگرانی‌های مرتبط به شورشگری و جرایم فرامرزی، بحث شد.

اشتراک کنندگان در اعلامیه‌ای گفتند: "به طور کلی توافق صورت گرفت که وضعیت اقتصادی و بی‌ثباتی نظامی-سیاسی در افغانستان، در میان مدت تاثیر مخربی بر امنیت مرزی در آسیای مرکزی خواهد داشت."

در نشست روز چهارشنبه، نمایندگان روسیه، تاجیکستان، اوزبیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و بلاروس شرکت داشتند.

قبل از این سازمان پیمان امنیت جمعی که کشورهای مستقل مشترک المنافع اعضای آن اند، نیز به دلیل نگرانی از تروریزم، قاچاق اسلحه و مخدرات، به تحکیم امنیت مرزهای کشورهای عضو این سازمان با افغانستان تاکید کرده بودند.

با آنکه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه با طالبان تعامل دارند، همواره از تهدید تروریزم و قاچاق اسلحه و مخدرات از افغانستان به کشورهای همسایۀ شمالی آن ابراز نگرانی کرده اند.

طالبان تا اکنون دربارۀ نگرانی کشورهای مستقل مشترک المنافع تبصره نکرده اند، اما پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه مدعی شده بود که خاک افغانستان اکنون خالی از گروه‌های "خودسر" بوده و این کشور "هیچ تهدیدی متوجه کشور‌های منطقه و جهان نیست".

سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع پیش از این از پیشنهاد تاجیکستان برای ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان، برای جلوگیری از گسترش تروریزم از آن کشور به منطقه، ابراز حمایت کرده بود.

سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد که روسیه، تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و مالدوا اعضای آن اند.