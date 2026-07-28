دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا و شماری از رهبران جهان روز سه‌شنبه ( ۲۸ جولای) در مراسم جنازهٔ لیندسی گراهام، سناتور بانفوذ جمهوری‌خواه، شرکت می‌کنند.

این مراسم دو روزه، صبح سه‌شنبه با انتقال تابوت گراهام به ساختمان کانگرس امریکا آغاز می‌شود؛ جایی که در یک مراسم کوتاه و خصوصی، از بیش از سه دهه فعالیت سیاسی و خدمات نظامی او قدردانی خواهد شد.

پس از آن، تابوت گراهام به کلیسای ملی واشنگتن انتقال می‌یابد؛ جایی که مراسم تشییع جنازه ساعت دو پس از چاشت به وقت شرق امریکا و با حضور مهمانان دعوت‌شده برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود رییس جمهور ترمپ در این مراسم سخنرانی کند.

اعضای کابینه، مقام‌های کانگرس، فرماندهان نظامی و شماری از رهبران خارجی نیز در مراسم حضور خواهند داشت.

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، و ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، از جمله مهمانان خارجی‌اند. گراهام در طول فعالیت سیاسی خود از متحدان مهم این دو کشور در مسایل دفاعی و سیاست خارجی به‌شمار می‌رفت.

مراسم بزرگداشت گراهام روز چهارشنبه در ساختمان مجلس ایالتی کارولینای جنوبی ادامه می‌یابد. سپس مراسم عمومی تشییع جنازه در "کلیسای باپتیست" شهر کولمبیا برگزار می‌شود. پیکر گراهام در پایان، طی مراسم خصوصی خانوادگی در شهرستان پیکنز، زادگاهش، به خاک سپرده خواهد شد.

لیندزی گراهام در ۱۱ جولای به سن ۷۱ سالگی در خانه‌اش در واشنگتن دی سی به‌گونهٔ ناگهانی درگذشت. یافته‌های ابتدایی، پارگی رگ بزرگ قلب را علت احتمالی مرگ او نشان داده است. گراهام از سال ۱۹۹۵ در کانگرس امریکا حضور داشت و از سال ۲۰۰۳ نمایندگی کارولینای جنوبی را در مجلس سنا بر عهده داشت.