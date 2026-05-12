کمیته حفاظت از خبرنگاران از مقام های طالبان در افغانستان می‌خواهد که بصورت فوری و بدون قید و شرط دو روزنامه‌ نگار طلوع‌نیوز را آزاد کنند و به آزار و اذیت کارکنان رسانه‌ها پس از حمله به این رسانه و موبی گروپ، پایان دهند.

به اساس گزارش‌های خبری متعدد، مأموران اطلاعاتی طالبان، منصور نیازی، مجری طلوع ‌نیوز، را در ۷ می در کابل ، بازداشت کردند. دو روز بعد، مقامات، عمران دانش، را در نزدیکی دفتر این شبکه بازداشت کردند.

در ۱۰ می ، اندکی پس از آنکه طلوع‌ نیوز این بازداشت‌ها را در رسانه‌های اجتماعی گزارش داد، ده‌ها مأمور اطلاعاتی طالبان به دفتر موبی گروپ در کابل حمله کردند.

به گفته منابع ذکر شده در گزارش‌های خبری، افراد مسلح تیلفون‌های کارمندان را مصادره کردند، چندین ساعت از کارکنان بازجویی کردند و کارکنان را تحت نظر قرار دادند.

مقام های طالبان علناً در مورد دلیل حمله یا بازداشت‌ها اظهار نظر نکرده‌اند.

کونال مجومدر، هماهنگ‌کننده برنامه آسیا و اقیانوسیه کمیته حمایت از خبرنگاران، گفت: "بازداشت منصور نیازی و عمران دانش توسط طالبان و به دنبال آن حمله گسترده به یک سازمان رسانه‌ای مستقل بزرگ، فضای ترس و وحشتی را که روزنامه‌نگاران در افغانستان با آن مواجه هستند، برجسته می‌ کند."

مجومدر می افزاید: "مقام های طالبان باید فوراً و بدون قید و شرط خبر‌نگاران بازداشت‌شده را آزاد کنند و اطمینان حاصل کنند که مطبوعات می‌توانند بدون دخالت فعالیت کنند."

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، به پیام‌های متنی کمیته حفاظت از خبرنگاران که درخواست اظهار نظر کرده بودند، پاسخی نداد.

از زمان به قدرت رسیدن در آگست ۲۰۲۱، طالبان بخش رسانه‌های مستقل افغانستان را نابود کرده و آن را با امپراتوری تبلیغاتی خود جایگزین کرده‌اند.

مقام های طالبان تعدادی از روزنامه ‌نگارانی را که برای رسانه‌های تبعیدی گزارش تهیه می‌کردند، دستگیر کرده و صدها نفر را مجبور به فرار به کشورهای همسایه کرده‌اند.