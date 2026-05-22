ریچارد بینت: حمله هوایی پاکستان برشفاخانه معتادین امید بررسی همه جانبه شود

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، خواستار بررسی همه جانبه و مستقل حمله هوایی پاکستان به تاریخ ۱۶ مارچ بر شفاخانه درمان معتادین امید در کابل شده است.

وی گفته است که این حمله تلفات گسترده جانی را در پی داشته است. بینت افزوده است گزارشی را که یوناما اخیراً منتشر کرده نشان می‌دهد که در این حمله دست ‌کم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و شمار زیادی دیگر به‌شدت زخمی شده‌اند.

به گفته بینت احتمالاً شمار قربانیان ممکن بیشتر از این باشد زیرا برخی اجساد قابل شناسایی یا بازیابی نبوده‌اند.آقای بینت به بخش افغانستان صدای امریکا گفت:"واکنش به این حمله به‌گونه‌ای فاحش ناکافی بوده است. من خواستار انجام یک تحقیق همه‌جانبه و مستقل هستم. پاکستان در این زمینه نخستین مسئولیت را بر عهده دارد. اگر این کار انجام نشود و مسئولیت‌ها مشخص و عاملان پاسخگو قرار نگیرند، جامعه بین‌المللی باید تحقیقاتی را آغاز کند."

بینت افزود :" حملات عمدی علیه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد. همچنان مراکز صحی بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی از حمایت ویژه برخوردار اند. همچنین از طالبان می‌خواهم که امنیت بیماران در چنین مراکز را تضمین کنند."

آقای بینت در یک پست دیگر در شبکه ایکس نگرانی اش را در مورد اخراج افغانها از کشورهای همسایه و اروپایی نیز ابراز کرده است وی گفته است :"اخراج افغانها از کشورهای همسایه و دور به شمول اروپا یک نگرانی بزرگ و فزاینده است. افغانستان یک کشور مصئون نیست. بازگشت کنندگان با خطر تعقیب عدلی، توقیف، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجه اند. مکلفیتهای جهانی حقوق بشر باید جدی گرفته شود."

پاکستان مدعی است که اهداف ملکی را در افغانستان نه بلکه مراکز طالبان پاکستانی را هدف قرار میدهد. طالبان اما میگویند که به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان برضد هیچ کشوری استفاده کنند.

