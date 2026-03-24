روبیو: دنیس کویل امریکایی از بند طالبان رها شد

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دنیس کویل، شهروند امریکایی که بیش از یک سال در اسارت طالبان بود، آزاد شده و در راه بازگشت به خانه است.

وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته است که رییس جمهور دونالد ترمپ، ختم بازداشت‌های ناعادلانه امریکایی ها در خارج از کشور را در اولویت کار خود قرار داده است. کویل یکی از بیش از ۱۰۰ امریکایی است که در ۱۵ ماه گذشته در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترمپ آزاد شده‌اند.

بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، واشنگتن از امارات متحده عرب به خاطر حمایتش در تضمین آزادی دنیس کویل تشکر کرده و قطر را به خاطر حمایت مداومش از امریکایی‌هایی که در افغانستان به گونۀ ناعادلانه بازداشت شده‌اند، ستود.

روبیو ضمن اشاره به این رویداد به عنوان یک گام مثبت از سوی طالبان، تاکید کرد که کارهای بیشتری باقی مانده است. او گفت: "ما همچنان به دنبال بازگشت فوری محمود حبیبی، پاول اوربی و سایر امریکایی‌هایی استیم که به گونۀ ناعادلانه بازداشت شده‌اند. طالبان باید به دپلوماسی گروگان‌گیری خود پایان دهند." کویل، زبان‌شناس و محقق ۶۴ ساله باشندۀ ایالت کلورادو است که در ماه جنوری سال ۲۰۲۵ هنگام انجام تحقیقات زبان‌شناسی در کابل بدون هیچ اتهامی بازداشت شد.

پیش از این حکومت طالبان در افغانستان روز سه شنبه ۲۴ مارچ اعلام کرد که دنیس کویل، را به درخواست مادرش از بند رها کرده است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان تصاویری را در شبکۀ ایکس نشر کرده و از دیدار امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان با زلمی خلیلزاد، نمایندۀ پیشین ایالات متحدۀ امریکا در امور صلح افغانستان خبر داده است. در این دیدار، یک عضو خانوادۀ دنیس کویل و همچنان سیف الکتبی، سفیر امارات متحدۀ عرب در کابل نیز حضور داشت.

بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ طالبان، پس از آنکه نامه خانواده زندانی، به ویژه پیام مادرش به رهبر طالبان رسیده و در آن خواستار آزادی فرزندش به مناسبت فرا رسیدن عید شده بود، رهبری طالبان تصمیم به آزادی او گرفته است.

وزارت خارجۀ طالبان تاکید کرده است که هر دو طرف باید از ارایه خدمات قنسولی معیاری به شهروندان خود اطمینان حاصل کنند و حکومت آن گروه در این زمینه آمادگی کامل دارد.

این انکشاف در حالی رخ میدهد که سبسشن گورکا، رییس بخش مبارزه با تروریزم در شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، چند روز پیش هشدار داده بود که واشنگتن دپلوماسی گروگان‌گیری طالبان را تحمل نخواهد کرد.

گورکادر پستی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته بود که "ما با عمل شوم دپلوماسی گروگان‌گیری مدارا نخواهیم کرد و سرقوماندان اعلای قوای مسلح تا زمانی از تلاش دست بر نخواهد داشت که هر امریکایی ربوده شده توسط طالبان، مانند دنیس کویل، محمود حبیبی، پل اووربی و پولینسوس جکسن" به امریکا برگردند.

پیش از این هم، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، افغانستان را به عنوان "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" مشخص کرد و از طالبان خواست تا دنیس کویل، محمود حبیبی و "همه امریکایی‌هایی را که ناعادلانه در افغانستان بازداشت کرده اند، همین اکنون" رها کرده و به "توقف همیشگی دپلوماسی گروگان‌گیری" متعهد شوند. گورکا این اقدام مارکو روبیو را "هشدار جدی" واشنگتن به طالبان خوانده بود.

به دنبال اقدام وزیر خارجۀ ایالات متحده، ادارۀ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) نیز اعلام کرده بود که به رهایی امریکایی‌هایی که در خارج، گروگان گرفته شده اند و نیز به عدالت کشاندن عاملان گروگانگیری آنان، متعهد است.

اف‌بی‌آی معلوماتی را نیز در شبکه اجتماعی ایکس همرسانی کرد که در آن در مورد چگونگی ربوده شدن حبیبی و پاداش پنج میلیون دالری برای معلوماتی که منجر به یافتن موقعیت، پیدا کردن و بازگشت وی به ایالات متحده شود، جزییات داده شده بود.

ادارۀ تحقیقات فدرال نگاشته بود که محمود حبیبی، رییس پیشین ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان، ادعا می‌شود که در اگست ۲۰۲۲ از سوی کارمندان "ریاست عمومی استخبارات طالبان" در نزدیکی خانه‌اش در کابل بازداشت شد. اف‌بی‌آی گفته است: "از زمان دستگیری تا حال، از آقای حبیبی شنیده نشده است و طالبان هنوز هیچ معلوماتی در مورد محل نگهداری یا وضعیت او ارایه نکرده اند."

وزارت خارجۀ طالبان اقدام حکومت ایالات متحده مبنی بر مشخص کردن افغانستان به صفت "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" را "مایۀ تاسف" خوانده و ادعا کرده است که حکومت این گروه شهروندان هیچ کشوری را به عنوان "ابزار معامله" بازداشت نکرده است.

سبسشن گورکا ماه گذشته نیز هشدار داده بود که اگر طالبان شهروندان امریکایی را از بند رها نکنند، برای این گروه پیامدهایی وجود خواهد داشت.

مقام‌های امریکایی گفته اند که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در یک سال گذشته، پنج شهروند امریکا را از بند طالبان در افغانستان رها کرده است.