وزارت خارجۀ ایالات متحده با انتقاد از اعدام بیش از ۱۷ زندانی در ۴۸ ساعت توسط حکومت ایران گفته است که این اقدام بخشی از استفادۀ سیستماتیک حکومت ایران از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب جامعه است.

بر اساس این گزارش، یکی از اعدام‌شدگان عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله‌ای رشته‌ای ساختمانی بوده که در جریان "جنگ دوازده روزه" بازداشت شده بود.

وزارت خارجۀ امریکا در صفحۀ فارسی شبکۀ اجتماعی ایکس این وزارت نگاشته است که این دانشجو، از حق محاکمۀ عادلانه محروم بوده، تحت شکنجه قرار گرفته و در نهایت با اتهام "ساختگی" جاسوسی اعدام شده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده اذعان داشته است که تنها در سال جاری میلادی، بیش از ۱۸۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند؛ آماری که به گفتۀ این وزارت، بیانگر ابعاد نگران‌کنندۀ وضعیت حقوق بشر در ایران است.

همچنین در این پست به وضعیت شماری دیگر از زندانیان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا، صرفاً به دلیل سخن گفتن علیه بی‌عدالتی و مطالبه حقوق اولیه در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارند. از جمله این افراد نام محمدجواد وفایی ثانی، شریفه محمدی، منوچهر فلاح، مهراب عبدالله‌زاده و پیمان فرح‌آور ذکر شده است.

وزارت خارجه امریکا تاکید کرده است که حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن صدای منتقدان و از بین بردن امید در جامعه استفاده می‌کند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده شجاعت ایرانی ها را "غیرقابل انکار" خوانده و گفته است که باوجود چنین خشونت‌ها، مردم ایران به اعتراض و بیان نیازمندی‌های شان ادامه می‌دهد.

در پست وزارت خارجۀ امریکا تاکید شده است که جامعۀ جهانی نمی‌تواند نسبت به این روند بی‌تفاوت بماند.

این وزارت تصریح کرده است که جان هر انسانی که گرفته می‌شود یک جنایت است و هر سکوتی، زمینه‌ساز خشونت بیشتر خواهد بود و در نهایت، عدالت و پاسخگویی باید برقرار شود.

حکومت ایران تا زمان نشر این خبر، به اظهارات وزارت خارجۀ امریکا واکنش نشان نداده است.