نیکولاس مادورو، رییس جمهور برکنار شدۀ ونزویلا که از سوی نیروهای امریکایی بازداشت شد، امروز دوشنبه پنجم جنوری، به اتهام تروریزم مواد مخدر، در ایالات متحده محاکمه می‌شود.

قرار است مادورو و همسرش امروز دوشنبه، در برابر قاضی محکمۀ ناحیۀ جنوبی نیویارک حاضر گردد.

پم باندی، لوی سارنوال ایالات متحدۀ امریکا، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که مادورو و همسرش به اتهامات به شمول "توطیه تروریزم مواد مخدر، توطیه واردات کوکایین، نگهداری سلاح ماشیندار و دستگاه‌های مخرب و توطیه برای نگهداری ماشیندار ها و دستگاه‌های مخرب علیه ایالات متحده" روبرو خواهند شد.

مادورو - همراه با همسر، پسر و سه نفر دیگر - به همکاری با کارتل‌های مواد مخدر برای تسهیلات روند ارسال هزاران تن مواد مخدر، از جمله فنتانیل و کوکایین، به ایالات متحده متهم است. کارشناسان امور حقوقی، می‌گویند در صورت محکومیت، آنها ممکن است با جزای حبس ابد روبرو شوند.

بر اساس اتهامات تازه، مادورو با "برخی از خشونت‌بارترین و فعال‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست‌های مواد مخدر در جهان" برای وارد کردن تن‌ها کوکایین به ایالات متحده همکاری داشته است.

مادورو و چندین متحد نزدیکش پیش از این در سال ۲۰۲۰ در محکمۀ در ایالات متحده به اتهامات فدرال از جمله تروریزم مواد مخدر و توطیه برای واردات کوکایین متهم شده بودند. مادورو ارتباط با قاچاق مواد مخدر را انکار می‌کند.

ایالات متحده می‌گوید مادورو رهبری سازمان قاچاقچی مواد مخدر و کارتل دو لوس سولیس، را بر عهده دارد. ایالات متحده، کارتل مواد مخدر ونزویلایی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی مشخص و تحریم کرده است.