ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، در تازه ترین واکنش به اظهارات مقامات امریکایی گفته است که گفت‌وگو میان حکومت طالبان و جانب امریکایی جهت رهایی شهروندان امریکا که در بند طالبان در افغانستان به سر می‌برند، جریان دارد و تلاش می‌شود دو طرف به نتیجه مطلوب برسند.

این واکنش در حالی نشر می‌شود که دان براون، شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان در قطر، دیروز با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس، یکبار دیگر تاکید کرد طالبان همچنان از بازداشت‌ شدگان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایالات متحده و سایر کشورها بهره می‌برند. براون نگاشت: "جامعه بین‌الملل باید طالبان را در قبال این روش‌های اسفناک پاسخگو بسازد."

سخنگوی طالبان در نوارصوتی به تلویزیون ملی زیر ادارۀ این گروه گفته است: "در این مورد ما با امریکایی‌ها در گفتگو استیم و راه‌های حل جستجو می‌شود".

پیش از این، یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده برای بخش افغانستان صدای امریکا گفته بود که: "طالبان باید فوراً همه امریکایی‌های بازداشت‌شده در افغانستان را آزاد کند و به دپلوماسی گروگان‌گیری خود پایان دهد."

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان تاکید کرده بود که"ایالات متحده موضوع بازداشت امریکایی‌ها را مستقیماً با طالبان مطرح کرده و واضح کرده است که همۀ آنان باید آزاد شوند تا اگر باشد که فرصتی برای ایجاد رابطۀ سازنده با ایالات متحده به میان آید".

چندی پیش، سبسشن گروگا، رییس بخش مبارزه با تروریزم در شورای امنیت ملی ایالات متحده، نیز در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "رییس جمهور ترمپ این را واضح کرده است که طالبان باید گروگان‌گیری را متوقف کنند، در غیر آن پیامدهایی وجود خواهد داشت."

گروکا افزوده است که ایالات متحده تا زمانی از تلاش دست بر نخواهد داشت که دنیس کویل و محمود شاه حبیبی را به کشور برگرداند. مقام‌های حکومت ایالات متحده می‌گویند که کویل و حبیبی در بند طالبان به سر می‌برند.

یک مقام قصر سفید ماه گذشته به صدای امریکا گفت که رییس جمهور ترمپ به شمول دنیس کویل، به رهایی تمام امریکایی‌ها از بند طالبان متعهد است.

دنیس کویل ۶۴ ساله که باشندۀ ایالت کلورادو و یک پژوهشگر اکادمیک است، نزدیک به دو دهه در افغانستان به گونۀ قانونی در پروژه‌های اجتماعی کار کرده است.

طالبان به تاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۵ کویل را از اقامتگاهش در کابل بازداشت کردند و وزارت خارجۀ ایالات متحده در ماه جون سال گذشته گفت که او به ناحق بازداشت شده است.

مقام‌های قصر سفید گفته اند که رییس جمهور ترمپ در یک سال گذشته بیش از ۹۰ شهروند امریکا را در کشورهای مختلف از بند رها کرده است که به گفتۀ آنان این شمار بیشتر از دست‌آورد چهارسالۀ حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده است.

در یک سال گذشته، حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ پنج شهروند امریکا را از بند طالبان در افغانستان رها کرده است.