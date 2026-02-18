دونالد ترمپ فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمان امریکا و جهان تبریک گفت

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با نشر پیامی آغاز ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت.

رییس جمهور ترمپ رمضان را ماه قدردانی از نعمت های خداوند خواند و برای وحدت و صلح در سراسر جهان و برکت در سال آینده دعا کرد.

در پیام رییس جمهور ترمپ آمده است: "هر رمضان به عنوان فصل محترم از تجدید حیات معنوی، عبادت و قدردانی از نعمت‌های بی‌شمار خداوند است."

رییس جمهور ترمپ با اشاره بر اهمیت و تاثیر ماه رمضان بر تقویت خانواده ها گفت: "این زمان مقدس برای بسیاری از امریکایی‌ها بر دعا و روزه تاکید دارد، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را تقویت می‌ کند و ارزش‌‌های مشترک ما از شفقت، نیکوکاری، رحمت و فروتنی را تایید می‌کند".

دونالد ترمپ با تاکید بر حق آزادی مذهب گفته است: "ادارۀ من تضمین می‌‌کند که همه شهروندان بتوانند به عقاید شان تمسک ورزند، از وجدان خود پیروی و آزادانه عبادت کنند، زیرا آزادی مذهب به معنای آزادی توسل به دین توام با افتخار و بدون ترس از آزار و اذیت است."

انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز در پیامی به مناسبت ماه رمضان گفته است: "برای مسلمانان در سراسر جهان، ماه مبارک رمضان زمان مقدس برای تفکر و دعا است. همچنین نمایانگر چشم‌ انداز والا از امید و صلح است."

گوتیرش در این پیام در اشاره به نا آرامی‌های کنونی جهان به از میان برداشتن فاصله‌ها و رساندن کمک به نیازمندان گفت: "در این دوران تفرقه، بیایید به پیام ماندگار رمضان برای از بین بردن فاصله‌ها، رساندن کمک و امید به کسانی که رنج می‌برند، و حفاظت از حقوق و کرامت همه توجه کنیم."

یک تعداد از کشور های اسلامی به شمول عربستان سعودی و افغانستان، با تایید رویت هلال، روز چهارشنبه ۱۸ فبروری را اول ماه رمضان اعلام کردند، اما برخی کشورها به شمول اندونیزیا که پرنفوس‌ترین کشور اسلامی است، روز پنجشنبه را روز اول رمضان اعلام کرده اند.