وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که این وزارت از آموزش زنان و دختران افغان در کشورهای سوم، از طریق" وقف بورسیه تحصیلی زنان و حمایت از موفقیت دانش‌جویان در برنامه‌های تحصیلات عالی افغانستان" حمایت می‌کند.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران افغان را از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم مکتب، کار در اکثر بخش‌ها و اکثر حقوق و آزادی‌های مدنی محروم کرده اند.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده در پاسخ به ایمیلی به صدای امریکا همچنان نگاشته است که فرامین طالبان حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین افغان‌ها را به شدت محدود کرده است.

این وزارت همچنان نگاشته است که طالبان "مسوول شرایط زیانباری" است که همهٔ افغان‌ها، به شمول زنان و دختران، با آن معروض اند.

در ادامهٔ این پیام، وزارت خارجهٔ امریکا به بخش افغانستان صدای امریکا نگاشته است: "آنگونه که رییس جمهور [دونالد] ترمپ دستور داده است، وزارت خارجهٔ ایالات متحده هرگونه مساعدت خارجی را که احتمالاً به طالبان سود می‌رساند، تعلیق کرده است."

پیش از این یک گروه کاری سازمان ملل متحد، بربنیاد یک نظرسنجی جدید گزارش داده بود که ۷۵ درصد نهادهای امدادرسان در افغانستان برای ادامۀ حضور زنان در فعالیت‌های بشردوستانه، با شرایط تعیین‌شده از سوی حکومت طالبان موافقت کرده‌اند.

از آن پیشتر گزارش‌هایی نشر شده بود که طالبان از کمک‌های بشری خارجی به مردم افغانستان سود برده یا هم آن را به سود خود منحرف می‌کنند.

جنیفر لوسیتا، نمایندۀ بدیل ایالات متحده برای امور ویژۀ سیاسی در سازمان ملل متحد، چند هفته پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت در افغانستان گفت که شهروندان این کشور به دلیل "تخطی‌های حقوق بشری، فقر، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی و محدودیت‌های نامعقول بر حقوق زنان، با مشکلات فزاینده" دست و گریبان است.

لوسیتا گفته است که طالبان مسوول این وضعیت اند و به گفتۀ وی این گروه "به رفاه مردم افغانستان اهمیتی نمی‌دهند. مانع حمایت جامعۀ بین‌المللی می‌شوند و آن را دست‌کاری می‌کنند."

با وجود انتقادهای گسترده بین‌المللی، طالبان همواره از رویکرد سختگیرانهٔ خود در برابر زنان و دختران افغان دفاع کرده و گفته‌اند که حقوق زنان در افغانستان در "چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم" این کشور تامین شده است.