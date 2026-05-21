وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که عملکرد طالبان در افغانستان، بیانگر بی میلی این گروه به ایفای یک نقش سازنده در تامین صلح و ثبات منطقه‌ای است، گروهی که واشنگتن آن را "گروه ویژهٔ تروریستی جهانی" می‌خواند.

وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که "به نفع ایالات متحده و منافع جهان است که افغانستان بار دیگر پناهگاه تروریست‌ها نباشد، به تعهدات و وجایب بین‌المللی خود پایبند باشد و به جای آنکه عاملی در تضعیف ثبات منطقه‌ای باشد، نقش خالص در آن (تامین ثبات) ایفا کند".

اما به گفتهٔ این وزارت "طالبان از طریق اقدامات خود به وضوح نشان داده ‌اند که تمایلی به ایفای نقش سازنده در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای ندارند و همچنان یک گروه ویژهٔ تروریستی جهانی است".

وزارت خارجهٔ ایالات متحده این اظهارات را در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا، در مورد تاکید سران سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، بر نقش افغانستان در تامین صلح و امنیت مدوام در منطقه، ابراز کرده است.

سران این دو سازمان که عمدتاً متشکل از کشورهای آسیای مرکزی به شمول همسایه‌گان شمالی افغانستان اند، به تازگی در نشستی در ویانا بر "اهمیت نظارت مستمر از تاثیر "عامل افغانستان" در دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه" تاکید کردند.

وزارت خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، قبل از این نیز در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسی درباره ایجاد "شراکت تمام‌عیار" روسیه با طالبان، گفته بود که هیچ کشوری نباید مسیر هم‌دستی با "بازیگران شرور" را انتخاب کند.

این وزارت با انتقاد از پالیسی‌های طالبان، گفته بود که "فرمان‌های سرکوبگرانه طالبان"، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها را به شدت محدود کرده است.

به گفتهٔ این وزارت، "امنیت مردم ایالات متحده اولویت نخست رییس‌ جمهور دونالد ترمپ است. ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که افغانستان هرگز نباید بار دیگر به سکوی انجام حملات تروریستی علیه ایالات متحده امریکا و متحدان ما تبدیل شود."

باوجود نگرانی سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد و کشورهای منطقه از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، حکومت طالبان تاکید دارد که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیهٔ کشورهای منطقه و فراتر از آن، استفاده کنند.