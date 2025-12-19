کشته شدن پنج تن در حملۀ امریکا بر کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر

اردوی ایالات متحده می‌گوید که بر دو کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اوقیانوس آرام حمله کرده که پنج تن از سرنشینان این کشتی کشته شده اند.

فرماندۀ نیروهای جنوبی ایالات متحده روز پنجشنبه در یک پست شبکۀ اجتماعی ایکس اذعان داشت: "پنج تروریست مواد مخدر در جریان این عملیات کشته شدند – سه تن آنان در کشتی اول و دو مرد دیگر در کشتی دوم سوار بودند."

در این بیانیه آمده است که به سربازان امریکایی آسیبی نرسیده است.

نیروهایی با نیروی ضربت مشترک نیزۀ جنوبی - روز پنجشنبه دو کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر و تروریزم را که در امتداد یک دهلیز کلیدی مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام حرکت می‌کردند، هدف قرار دادند.

فرمانده نیروهای جنوبی ایالات متحده یک ویدیو را در شبکۀ اجتماعی ایکس به نشر سپرده که شلیک اولیه بر قایق و پیامدهای آن را در حالی نشان می‌دهد که قایق هدف قرار گرفته در شعله‌های آتش می‌سوزد.

در این پست آمده است: "در ۱۸ دسمبر، به دستور پیت هگسیت [وزیر جنگ ایالات متحده]، نیروی ویژه مشترک نیزۀ جنوبی، حملات مرگباری را علیه دو کشتی که توسط سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده در آب‌های بین‌المللی اداره می‌شدند، انجام داد. اطلاعات تأیید کرد که این کشتی‌ها در امتداد مسیرهای شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حال عبور بودند و در عملیات قاچاق مواد مخدر شرکت داشتند."

نیروی ویژه مشترک نیزۀ جنوبی، برای هماهنگی با نیروهای بحری، گارد ساحلی، استخبارات و عملیات ویژه، به منظور حملۀ سریع بر اهداف حساس زمانی در بحر ایجاد شد.

ایالات متحده ده‌ها حمله هوایی را بر کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام و دریای کارایب - برای از بین بردن شبکه‌های مواد مخدر- تروریستی انجام داده است.

اردوی ایالات متحده گروه‌هایی مانند قطار آراگوآ ونزویلا و اردوی آزادی‌بخش ملی کولمبیا را هدف قرار داده است.