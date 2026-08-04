ایبولا در شرق کانگو بیش از یک هزار و هفتصد قربانی گرفت

بر اساس تازهترین آمار، شیوع ویروس ایبولا در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو با بیش از یک هزار و هفتصد قربانی، به سریعترین همهگیری ثبتشده این بیماری تبدیل شده است.
وزارت صحت کانگو گفته است که تا روز سهشنبه، سه هزار و ۸۰۲ مورد ابتلا به این بیماری و یک هزار و ۷۰۷ مورد مرگ ناشی از آن ثبت شده است. ژان کاسیا، ریسس عمومی مرکز کنترول و جلوگیری از امراض افریقا، که از شهر بونیا، مرکز اصلی شیوع این بیماری، بازدید کرده، گفته هنوز مشخص نیست این همهگیری چه زمانی به اوج خواهد رسید.
او هشدار داد که اکنون حدود ۸۰ درصد موارد جدید ابتلا در نتیجه انتقال ویروس در سطح جامعه رخ میدهد و به همین دلیل ردیابی منشأ آنها از طریق افراد شناختهشده بسیار دشوار شده است.
شیوع نوع "بوندیبوگیو" ویروس ایبولا که از ۱۵ ماه می آغاز شده، تاکنون هیچ واکسین یا درمان تأییدشدهای برای آن وجود ندارد.
مقامهای صحی میگویند تأخیر در ردیابی بیماران، دشواری دسترسی به مناطق آلوده، بیاعتمادی مردم به نظام صحت و ادامه درگیریهای مسلحانه، روند مهار این بیماری را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
حدود ۹۰ درصد موارد ابتلا در ولایت دورافتاده ایتوری ثبت شده، اما بیماری به پنج ولایت دیگر، از جمله شهر بزرگ کیسانگانی نیز گسترش یافته است. در مقابل، کشور همسایه، یوگندا در اواسط ماه جون پایان شیوع ایبولا در خاک خود را اعلام کرد.
سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که از آغاز این همهگیری تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان بخش درمان نیز به ویروس مبتلا شدهاند.
در همین حال، پژوهشی برای آزمایش دو دوای جدید و امیدوارکننده درمان ایبولا در ولایت ایتوری آغاز شده که میتواند گامی مهم در مقابله با این بحران باشد.
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