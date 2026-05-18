شیوع  ویروس ایبولا در کانگو و یوگاندا و اعلام حالت اضطرار 

سازمان جهانی صحت (WHO) روز یکشنبه ۱۷ ماه می، شیوع تازه بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو و یوگاندا را "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بین‌المللی" اعلام کرد.

این سازمان هشدار داده است که خطر گسترش بیماری به کشورهای همسایه بسیار بلند است، هرچند هنوز این بیماری معیارهای یک همه‌گیری جهانی را تکمیل نمی‌کند.

این شیوع ناشی از نوع "بوندی‌بوجیو" ویروس ایبولا است؛ گونه‌ای نادر که در مقایسه با نوع "زییر" ایبولا، واکسین یا درمان تاییدشده کمتری برای آن وجود دارد.

ایبولا چیست؟

ایبولا یک بیماری شدید و اغلب مرگبار ویروسی است که باعث تب، دردهای شدید بدنی، استفراغ و اسهال می‌شود. این بیماری از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، اجسام آلوده یا اجساد قربانیان انتقال می‌یابد.

براساس معلومات مراکز کنترول و جلوگیری از بیماری‌های افریقا، این هفدهمین شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو از زمان کشف این ویروس در سال ۱۹۷۶ به شمار می‌رود.

نوع بوندی‌بوجیو چرا نگران‌کننده است؟

سازمان جهانی صحت گفته است که پیش از این تنها دو شیوع دیگر از نوع بوندی‌ بوجیو ثبت شده بود. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که نبود واکسین و دواهای موثر برای این نوع ویروس، مهار آن را دشوارتر ساخته است.

اماندا روجک، استاد بخش وضعیت‌های اضطراری صحی در دانشگاه آکسفورد، گفته است:

"متاسفانه برای نوع بوندی‌بوجیو ابزارهای موثر کمتری نسبت به نوع زییر ایبولا وجود دارد؛ در حالی که واکسین‌های نوع زییر در مهار شیوع‌ این ویروس بسیار موفق بوده‌اند."

گسترش بیماری در منطقه

حکومت‌های جمهوری دموکراتیک کانگو و یوگاندا موارد ابتلا را تایید کرده‌اند. بیشترین موارد در شرق کانگو گزارش شده است.

مقام‌های یوگاندا نیز روز یکشنبه دومین مورد ابتلا را اعلام کردند.

در همین حال، مراکز کنترول و جلوگیری از بیماری‌های افریقا گفته‌اند که با حکومت سودان جنوبی برای نظارت بر رفت‌وآمدهای مرزی و جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری همکاری می‌کنند.

آمار مبتلایان و قربانیان

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که تاکنون هشت مورد مثبت ثبت شده، اما حدود ۲۴۶ مورد مشکوک ابتلا و ۸۰ مورد مرگ احتمالی نیز گزارش شده است.

با این حال، این سازمان تاکید کرده که هنوز درباره شمار واقعی مبتلایان و گستره جغرافیایی بیماری "ابهامات قابل توجهی" وجود دارد.