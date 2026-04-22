اتحادیه اروپا قرضه ۱۰۶ میلیارد دالری به اوکراین را تصویب کرد

سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۲ اپریل پرداخت قرضه ۱۰۶ میلیارد دالری به اوکراین را که مدتها به تاخیر افتاده بود، همراه با یک بسته جدید تحریمها علیه روسیه تصویب کردند.
هنگری و سلواکیا هر دو تصویب وام به اوکراین و تحریمها بر روسیه را مانع شده بودند و اوکراین را بخاطر عدم ترمیم لوله نفت دروژبا که در حملهٔ هوایی روسیه تخریب شده بود، مقصر میدانستند.
این اختلاف پس از آن حل شد که ولادیمیر زیلینسکی، رییسجمهور اوکراین روز سهشنبه اعلام کرد که ترمیم لولهٔ نفت به پایان رسیده است.
قبرس که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا رابه عهده دارد اعلام کرد که انتظار میرود که تمام ۲۷ کشور عضو تا روز پنجشنبه بهگونه رسمی این دو اقدام را تأیید کنند.
این قرضه که در ماه دسمبر سال گذشته مورد توافق قرار گرفته بود، برای کمک به اوکراین در تامین نیازهای نظامی و مالیاش برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است.
این پیشرفت پس از یک تغییر سیاسی در هنگری به دست آمد. در ۱۲ اپریل، پیتر مجار، رهبر مخالفان طرفدار اروپا، در انتخابات پیروزی قاطع به دست آورد و به ۱۶ سال حاکمیت ویکتور اوربان پایان داد. برخلاف اوربان که کمکهای اتحادیه اروپا به اوکراین را مسدود کرده و روابط نزدیکی با مسکو داشت، مجار تعهد کرده است تا روابط هنگری با اتحادیه اروپا و ناتو را بازسازی کند.
انتظار میرود او ماه آینده قدرت را به دست گیرد. یورای بلانار، وزیر امور خارجه سلواکیا، روز سهشنبه گفت که کشورش "آماده است حتی از بسته بیستم تحریمها علیه روسیه حمایت کند"، اما تنها در صورتی که جریان نفت از این خط لوله از سر گرفته شود.
شرکت انرژی هنگری "مول" روز چهارشنبه تایید کرد که خط لوله اوکراین آمادهٔ از سرگیری انتقال نفت خام است و انتظار میرود نخستین محمولهها تا روز پنجشنبه به هنگری و سلواکیا برسد.
بسته بیستم تحریمهای اتحادیه اروپا کشتیهای پنهانی انتقال نفت روسیه، ظرفیت تولید طیارههای بدون سرنشین، پالایشگاههای بزرگ روسیه و همچنین محدودیتهای جدید بر کشتیهای گاز طبیعی مایع و یخشکنها را هدف قرار میدهد.
