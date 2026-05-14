نگرانی اتحادیهٔ اروپا از وخامت وضعیت بشری در افغانستان

هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با استناد به گزارش اخیر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، نگرانی خود را از وخامت وضعیت بشری و اقتصادی در این کشور ابراز کرد.

این هیات اروپایی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که افغان‌ها با چالش‌های شدید از جمله فقر گسترده، ناامنی غذایی، آسیب‌های مرتبط با اقلیم، آوارگی و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر زنان و دختران تحت حکومت طالبان، روبرو هستند.

اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار برداشتن محدودیت‌ها از زنان و دختران شد و هشدار داد که ادامه محدودیت‌ها در زمینه آموزش، اشتغال و آزادی تردد، افت اقتصادی و بحران بشری افغانستان را تشدید می‌کند.

این در حالی است که اتحادیۀ اروپا در نظر دارد تا مقام‌های حکومت طالبان را برای بحث در مورد راه‌های اخراج برخی پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان، به بلجیم دعوت کند.

اما این اتحادیه گفته است که تعامل جاری آن با مقامات طالبان کاملاً عملیاتی بوده و به منزله به رسمیت شناختن سیاسی محسوب نمی‌شود.

مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت که تعامل اتحادیه اروپا با مقامات افغان به دستور شورای اروپایی بوده و با چارچوب سیاست‌های تثبیت‌شده آن همسو است.

با آنکه غرب به شمول کشورهای اروپایی، حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است، این نخستین سفر و دیدار رسمی نمایندگان طالبان با مقام‌های اتحادیۀ اروپا خواهد بود.

سخنگوی اتحادیۀ اروپا گفته است که دیدار برنامه ریزی شدۀ نمایندگان طالبان و اتحادیۀ اروپا در بروکسل، در پاسخ به درخواست چندین کشور عضو اتحادیۀ اروپا ترتیب داده شده است. تا کنون هیچ تاریخی برای این دیدار مشخص نشده است.

پیش از این شماری از قانونگذاران اتحادیۀ اروپا در پیوند به اخراج افغان‌ها از اروپا به افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.

