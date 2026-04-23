جنگ در ایران باعث افزایش شدید قیمت کالاهای کلیدی مانند نفت، کود کیمیایی و المونیم شده است. یک مقام ارشد انرژی اروپا می‌گوید که این تاثیرات "کوتاه‌ مدت" نخواهد بود.

از زمان آغاز حملات ایالات متحده و اسراییل علیه ایران در ۲۸ فبروری، قیمت نفت، کود کیمیاوی و المونیم به شدت افزایش یافته است.

هشدارهای تازه درباره پیامدهای اقتصادی این جنگ روزچهارشنبه ۲۲ اپریل در حالی صادر شد که مراکز مهم تولید کالاها از حملات ایران آسیب دیده‌اند و کشتی‌های حامل صادرات نمی‌توانند آزادانه از تنگه هرمز عبور کنند.

دن جورگنسن، کمیشنر انرژی اتحادیه اروپا، می‌گوید که این افزایش‌ها کوتاه‌مدت نیست و اثرات آن ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه خواهد داشت. وی افزود: " اگر تصور کنیم که فردا صلح برقرار شود، باز هم مثلاً قطر احتمالاً به دو سال یا حتی بیشتر نیاز خواهد داشت تا زیرساخت‌های تولید و انتقال گاز خود را بازسازی کند."

شرکت هوایی لفتانزا روز چهارشنبه با اشاره به این جنگ اعلام کرد که قیمت سوخت دو برابر شده و به همین دلیل این شرکت ۲۰ هزار پرواز را تا ماه اکتوبر کاهش می‌دهد.

کلودیا شینبام رییس ‌جمهور مکسیکو به روز سه‌ شنبه گفت که او و همتای جاپانی اش گفت‌وگو کرده و توافق کردند که برای مقابله با این بحران، همکاری‌ در بخش انرژی را تقویت کنند.

شینبام افزود: "جاپان در حال حاضر به دلیل کمبود نفت ناشی از بسته شدن تنگه هرمز با مشکل مواجه است. دولت جاپان مدتی پیش از (پمکس) درخواست کرده بود در صورت امکان صادرات نفت به جاپان را بررسی کند."

در یونان، صدراعظم کیریاکوس میتسوتاکیس بسته‌ای به ارزش ۵۸۷ میلیون دالر شامل سب سایدی های مواد سوخت و کود کیمیایی را برای کمک به مردم در مقابله با اثرات اقتصادی جنگ معرفی کرد.

کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، اوایل این هفته گفت که با پایان درگیری، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، اما رانندگان امریکایی ممکن است تا سال آینده کاهش قیمت تیل به اندازه زمان پیش از جنگ را مشاهده نکنند.

