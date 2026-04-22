بنیت: اخراج مهاجرین افغان از اروپا نقض اصل "عدم بازگشت اجباری" است

ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در قبال هرگونه توافق برای اخراج افغان‌های ساکن در اروپا به افغانستان هشدار داده و آن را تهدیدی برای اصول اساسی حقوق بشر عنوان کرده است.

ریچارد بنیت می‌گوید که گزارش‌ها در بارۀ میزبانی مقام‌های طالبان توسط اتحادیۀ اروپا، برای گفتگو در بارۀ اخراج افغان‌ها "به شدت نگران کننده" است.

این اظهارات روز چهارشنبه (۲۲ اپریل) بنیت در شبکۀ اجتماعی ایکس پس از آن بیان می‌شود که برخی رسانه‌ها گزارش داده اند که کمیسیون اروپا "تماس‌های اکتشافی در سطح فنی" را با مقامات حکومت طالبان، در همآهنگی با خدمات اقدام خارجی این اتحادیه، تایید کرده است.

هدف از این تماس‌های کمیسیون اتحادیه اروپا، موضوع بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان بوده است.

ریچارد بنیت در این پیام تاکید کرده است که هرگونه بازگرداندن مهاجران افغان می‌تواند نقض اصل "عدم بازگشت اجباری" باشد؛ اصلی که در حقوق بین الملل، از بازگرداندن افراد به مکان‌های ناامن جلوگیری می‌کند.

تایید این تماس‌ها در حالی صورت می گیرد که اتحادیۀ اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد.

این اقدام اتحادیۀ اروپا با مخالفت و انتقاد شدید شماری از اعضای پارلمان اروپا نیز مواجه شده است.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس، به رسمیت شناختن حکومت طالبان را یک "فاجعه" عنوان کرده است.

نیومن نگاشته است: "مقامات اتحادیۀ اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ هموار می‌کنند. بیایید واضح بگوییم: به رسمیت شناختن اخراج [مهاجرین]، دستورالعملی برای فاجعه است! هیچ مشروعیتی برای طالبان وجود ندارد. هیچ معاملۀ پنهانی در کار نیست."

گزارش‌ها حاکی از آن است که بلجیم نامه‌ای را که توسط ۱۹ کشور دیگر اتحادیۀ اروپا امضا شده است به کمیشنر مهاجرت اتحادیۀ اروپا ارایه کرده که در آن خواستار ایجاد میکانیزم برای همآهنگی اخراج آنعده شهروندان افغان در سطح اتحادیۀ اروپا شده است که فاقد حق قانونی برای ماندن در اروپا اند و یا هم به جرایم محکوم شده اند.

حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش تماس‌های اتحادیۀ اروپا با مقامات طالبان را تایید یا رد نکرده اند. حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که محمد نعیم معاون وزیر خارجه حکومت طالبان با ژیل برتراند، نماینده ویژه اتحادیه اروپا دیدار کرده و در مورد توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده است.

این درحالیست که سویدن و اتحادیه اروپا گفته اند که قصد دارند با طالبان وارد گفتگو شوند تا راه برای بازگرداندن افرادی به افغانستان فراهم شود که در اروپا حق قانونی اقامت ندارند.

یان فورسل، وزیر مهاجرت سویدن، گفته است که دولتش در اتحادیه اروپا برای پیشبرد این موضوع "تلاش فعالی" انجام داده است.

وزیر مهاجرت سویدن تاکید کرد که این گفتگوها "فنی" بوده و به معنای به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

کشورهای اروپایی مدت‌هاست تلاش می‌کنند که روند بازگرداندن مهاجرانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، تسریع کنند، اما به‌دلیل وضعیت سیاسی افغانستان، این کار با موانع جدی روبه ‌رو است.