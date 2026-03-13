مقام‌های امریکایی در مورد یک "حملۀ هدفمند" بر یک کنیسه در ایالت میشیگن و گلوله باری در دانشگاه ویرجینیا، تحقیقات می‌کنند.

پولیس گفته است که یک مرد مسلح روز پنجشنبه (۱۲ مارچ) قبل از آن که از سوی محافظین امنیتی کشته شود، یک موتر لاری را بر دروازۀ‌ یک کنیسه در بیرون شهر دیترویت راند.

مقام‌ها شخص مهاجم را ایمن محمد غزالی معرفی کرده اند. به گفته مقام‌ها، ایمن که شهروندی ایالات متحده را کسب کرده بود، اصالتاً از لبنان بود.

ادارهٔ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) این حمله را "اقدام هدفمند خشونت علیه جامعه یهودی" عنوان کرده است.

به گفته پولیس، ۳۰ منسوب امنیتی به دلیل تنفس دود ناشی از آتش سوزی که در جریان حمله آغاز شده بود، دچار مشکلات تنفسی شدند. ۱۴۰کودک مکتب به گونهٔ مصوون از ساحه خارج ساخته شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در قصر سفید گفت: "می‌خواهم محبت ما را به جامعه یهودیان میشیگن و همه مردم منطقه دیترویت پس از حمله امروز به کنیسه یهودی، ابراز کنم."

در عین حال، مقام‌ها در ایالت ویرجینیا گفته اند یک مرد که قبلاً‌ به حمایت از گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) متهم بود، روز پنجشنبه یک نفر را در دانشگاه اولد دومینین، کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد.

اف‌بی‌آی گفته است که این حمله را به عنوان یک عمل دهشت افگنی بررسی می‌کند.

اداره اف‌بی‌آی مهاجم را محمد جالو معرفی کرده و گفته است که از سوی دانش‌آموزان که مشغول آموزش نظامی بودند، کشته شد.

محمد جالو در سال ۲۰۱۷ پس از سفر برای ملاقات با اعضای داعش و ابراز تمایل به انجام یک حمله، محکوم شده بود. او در سال ۲۰۲۴ از زندان آزاد شد.