کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد فدراسیون جهانی فوتبال "فیفا"، در اعتراض به طرح واگذاری بخشی از سهام شرکت پیشنهادی مدیریت جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، از سمت خود استعفا کرد.

کوردیرو که پنج سال به‌عنوان مشاور جیانی اینفانتینو، رییس فیفا فعالیت کرده بود، روز جمعه(۳۱جولای) اعلام کرد که نمی‌تواند در حالی به همکاری خود ادامه دهد که فیفا چنین طرحی را بررسی می‌کند.

او در بیانیه‌ای گفت: "این توافق برای فدراسیون‌های عضو فیفا، برای فوتبال و برای آیندهٔ درازمدت این ورزش، توافق بدی است."

استعفای کوردیرو که به عنوان نمایندهٔ فیفا در کارگروه قصر سفید برای جام جهانی ۲۰۲۶ فعالیت کرده است، تازه‌ترین نشانهٔ مخالفت با این طرح است.

پیش از این، تمامی ۵۵ عضو یوفا در نشستی اضطراری به اتفاق آرا توافق کردند که در صورت پیشبرد این طرح از سوی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تمامی رقابت‌های تحت مدیریت فیفا، از جمله جام‌های جهانی، را تحریم کنند.

یوفا در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که این پیشنهاد به طور کامل کنار گذاشته نشود و تضمین‌های الزام‌آور درباره واگذار نشدن مالکیت یا اداره مسابقات فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی ارایه نشود، هیچ تیم ملی اروپایی در رقابت‌های فیفا شرکت نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، نخستین رقابت‌هایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرند، جام جهانی فوتبال زنان و سپس مسابقات رده‌های پایه خواهند بود.

یوفا همچنین از سایر کنفدراسیون‌های قاره‌ای خواست به این موضع بپیوندند، و هشدار داد کشورهای عضو اکنون میان پذیرش "واگذاری بازگشت‌ناپذیر بزرگ‌ترین رقابت‌های فوتبال جهان" یا مخالفت با آن قرار گرفته‌اند.

همزمان، خبرگزاری رویترز گزارش داد کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در نامه‌ای به ۴۷ عضو خود، از فیفا به دلیل نبود شفافیت و مشورت کافی انتقاد کرده است.

شیخ سلمان بن ابراهیم آل‌خلیفه، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا "ای‌اف‌سی"، در این نامه نوشته فیفا پیش از اعلام عمومی این طرح هیچ‌گونه مشورتی با این کنفدراسیون انجام نداده و هیچ ارزیابی حقوقی، مالی یا مدیریتی درباره پیامدهای آن ارایه نکرده است؛ اقدامی که به گفته او "کاملاً غیرقابل قبول" است.

او همچنین هشدار داد چنین ابتکاری بدون حمایت تمام شش کنفدراسیون قاره‌ای فوتبال موفق نخواهد شد و تصمیم‌هایی با این اهمیت نباید با شتاب اتخاذ شوند.

طرح مورد حمایت اینفانتینو ایجاد یک شرکت تابعه به ارزش ۲۰ میلیارد دالر برای مدیریت جام جهانی و سایر مسابقات فیفا و واگذاری بخشی از سهام آن به سرمایه‌گذاران خصوصی است.

بر اساس گزارش‌ها، فیفا به هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو پیشنهاد کرده است در صورت موافقت با این طرح تا ۱۹ سپتامبر، ۴۰ میلیون دلار دریافت کنند؛ رقمی که در مجموع بسته‌ای ۱۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد. در صورت رد این پیشنهاد، کمک مالی به فدراسیون‌ها به حدود ۱۰ میلیون دلار محدود خواهد شد.

در کنار یوفا و "ای‌اف‌سی"، کنفدراسیون فوتبال امریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب "کونکاکاف" نیز از نبود مشورت با اعضا انتقاد کرده است. قرار است کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال افریقا هفته آینده این طرح را بررسی کند، در حالی که کنفدراسیون اقیانوسیه نیز اعلام کرده است ماه آینده درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال امریکای جنوبی تاکنون موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.

مخالفت‌ها تنها به نهادهای فوتبالی محدود نمانده است. اتحادیه جهانی بازیکنان فوتبال "فیف‌پرو" و اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای استرالیا نیز با انتقاد از این طرح، اعلام کرده‌اند واگذاری مالکیت تجاری رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی آینده فوتبال را دگرگون خواهد کرد و تاکید کرده‌اند بدون مشارکت واقعی بازیکنان و هواداران نباید درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

فدراسیون فوتبال افغانستان نیز عضو فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا است. از اینرو، تصمیم نهایی دربارهٔ این طرح می‌تواند بر کمک‌های مالی، ساختار رقابت‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای فوتبال افغانستان نیز اثر بگذارد. افغانستان در صورت ارایهٔ طرح برای تصمیم‌گیری اعضای فیفا، یکی از فدراسیون‌های دارای حق مشارکت در این روند خواهد بود.