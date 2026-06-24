آغاز دور پنجم مذاکرات اسراییل و لبنان در واشنگتن

یک مقام دولت امریکا به صدای امریکا گفت که دور پنجم مذاکرات اسراییل و لبنان در واشنگتن آغاز شده است. به گفته این مقام امریکایی، مذاکرات روز سه‌شنبه (۲۳جون) در واشنگتن بین نمایندگان اسراییل و لبنان، تنها چند روز پس از امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و حکومت ایران که شامل لبنان نیز می‌شود، آغاز شد.

دانیل هولر، رییس دفتر وزیر امور خارجه و دانیل زیمرمن، معاون وزیر دفاع اسراییل در این مذاکرات شرکت داشتند. این مقام امریکایی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که این نشست با یک جلسه مشترک نظامی و سیاسی آغاز شد و قرار است پس از آن دو جلسه نظامی و سیاسی جداگانه برگزار شود.

او گفت:"هدف مشترک ما پایان دادن به چرخه خشونت برای همیشه است. ما اسراییل و لبنان را قادر می‌سازیم تا به عنوان دو کشور مستقل مذاکره کنند و راهی برای صلح و امنیت پیدا کنند. این مذاکرات برای پیشبرد یک توافق جامع صلح و امنیت بین دو کشور ادامه خواهد یافت."

جوزف عون، رییس جمهور لبنان، روز سه‌شنبه گفت که با جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور درباره آخرین تحولات مربوط به وضعیت لبنان پس از مذاکرات ایالات متحده و حکومت ایران در سویس گفتگو کرده است.

این در حالی است که شدت خشونت در لبنان از آخر هفته پس از توافق اسراییل و گروه تروریستی حزب‌الله تحت حمایت رژیم ایران برای آتش‌بس در روز جمعه کاهش یافته است.

با این حال، اسراییل اعلام کرد که حق پاسخ به حملات حزب‌الله را برای خود محفوظ می‌دارد و خروج نیروهای خود از جنوب لبنان را منتفی دانست، در حالی که رژیم ایران اعلام کرد آتش‌بس در لبنان کلید اجرای توافق صلح امضاشده با ایالات متحده در هفته گذشته است.

میانجیگران مذاکرات ایالات متحده و حکومت ایران روز دوشنبه گفتند که بر سر ایجاد یک "مکانیزم رفع تنش" برای اطمینان از پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان، بر اساس توافق صلح، به توافق رسیده‌اند.

واکنش مقامات ارشد ایالات متحده

جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا، روز دوشنبه (۲۱جون) هنگام بحث در مورد راهکار رفع تنش برای لبنان به خبرنگاران گفت: "ما می‌خواهیم حزب‌الله پرتاب راکت‌ها به دوستانمان را متوقف کند. ما می‌خواهیم اسراییلی‌ها بتوانند در صلح زندگی کنند. ما همچنین می‌خواهیم مطمین شویم که وقتی اتفاقاتی می‌افتد، آنها به سمت تشدید گسترده‌تر تنش‌ها سوق داده نمی‌شوند."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، نیز روز دوشنبه در پاسخ به سوالی در مورد حضور نیروهای اسراییلی در لبنان گفت: "ما قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم."

او در خطاب به بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل گفت:"[این مشکل] حل خواهد شد. من حلال مشکلات هستم. من می‌توانم مشکلات را خیلی سریع حل کنم، از جمله با بی‌بی [بنیامین نتنیاهو]".

گفتنی است دولت‌های اسراییل و لبنان اولین دور مذاکرات صلح با میانجیگری ایالات متحدهٔ امریکا را در ۱۴ اپریل سال جاری در وزارت امور خارجه برگزار کردند و هر دو طرف با آتش‌بس موقت در درگیری اسراییل و حزب‌الله موافقت کردند.

این آتش‌بس از آن زمان تاکنون چندین بار در بحبوحه درگیری‌های مکرر و درگیری‌های مرگبار نقض و سپس تمدید شده است و هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند.