دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، از پیشرفت در مذاکرات صلح با تهران خبر داده و گفته است که اسراییل و ایران به دنبال آتش‌بس فوری اند.

ترمپ روز دوشنبه (هشتم جون) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: "هردو طرف، اسراییل و ایران به دنبال آتش‌بس فوری اند. مذاکرات نهایی در مورد صلح در حالی پیشرفت است، مگر اینکه جهالت یا حماقت مانع راه آن شود".

در این پیام، رییس جمهور ترمپ همچنان گفته است که "محاصره دریایی (ایران) تا زمانی که یک "توافق نهایی" حاصل شود، به قوت خود و با قدرت تمام باقی خواهد ماند و اجرا خواهد شد". دونالد ترمپ همچنان نوشته است که "کارها باید به سرعت به پیش بروند".

دونالد ترمپ روز یکشنبه و پس از حملات تازه میزایلی ایران بر اسراییل گفته بود که بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل "چاره ای جز پذیرفتن" توافق احتمالی ایالات متحده با ایران ندارد.

ترمپ در مصاحبه ای با روزنامه فایننشل تایمز گفت: "من تصمیم می گیرم. همه تصامیم را من می گیرم. او (نتنیاهو) تصمیم نمی گیرد."

رییس جمهور ترمپ افزود که حملات تازه ایران بر اسراییل، تمایل او را برای به پایان رساندن مذاکرات واشنگتن با تهران تغییر نداده است.