ملانیا ترمپ ریاست جلسۀ شورای امنیت را در ماه مارچ به عهده خواهد داشت

ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحده ریاست جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد را در دوم مارچ به عهده خواهد داشت. این درحالیست که ایالات متحده ریاست دوره‌ای این نهاد بین‌المللی را نیز بر عهده خواهد گرفت.

دفتر بانوی نخست ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای گفته است که خانم ترمپ در بارۀ نقش آموزش در افزایش تحمل و صلح جهانی خواهد پرداخت.

در بیانیه آمده است که ملانیا ترمپ تاریخ‌ساز خواهد شد: حضور او در صحن شورا، اولین باری خواهد بود که یک بانوی نخست ایالات متحده ریاست شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد و اعضا در مورد آموزش، تکنالوژی، صلح و امنیت تصمیم‌گیری می‌کنند.

دفتر بانوی نخست این‌را هم گفته است که ملانیا ترمپ از این فرصت برای دعوت به صلح از طریق آموزش استفاده خواهد کرد.

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد با واکنش در بارۀ این خبر گفت که دفتر او از اینکه بانوی نخست ایالات متحده ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، "بسیار هیجان‌زده" می‌باشد.

این تحولات چند روز پس از آن رخ می‌دهد که قصرسفید اعلام کرد که برای سومین بار، بانوی نخست ایالات متحده "موفقانه" کودکان روسی و اوکراینی را که به دلیل درگیری منطقه‌ای از هم جدا شده بودند، دوباره با خانواده‌های‌شان یکجا کرده است.

خانم ترمپ در ماه اگست سال گذشته شخصاً به ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، نامه نوشت و به او گفت که می‌تواند "با یک حرکت قلم" از کودکان محافظت کند.

بانوی نخست در آن نامۀ خود که آن را دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به ولادمیر پوتین در جریان ملاقات ۱۵ اگست در الاسکا تسلیم کرد، نگاشته بود که "زمان آن است" تا از کودکان و نسل‌های آینده در سراسر جهان محافظت شود.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین از این نامه و اهمیت احساسات بیان شده در آن قدردانی کرد.

ملانیا ترمپ، در سپتمبر ۲۰۲۵ یک ایتلاف جهانی را زیر نام "پرورش آینده با هم" راه‌اندازی کرد که برای بهبود رفاه کودکان از طریق ارتقای آموزش، نوآوری و تکنالوژی تلاش می‌کند.

بانوی نخست ایالات متحده در جریان هشتاد و مین جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد این ایتلاف را اعلام کرد و گفت که او نشست افتتاحیۀ این ایتلاف را در قصر سفید در سه ماه نخست سال روان میلادی میزبانی می‌کند.