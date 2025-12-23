پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سهشنبه در نتیجۀ یک کمین بر موتر حامل آنان، در ایالت خیبرپشتونخواه کشته شدند.
مقامات پولیس محلی گفته اند که این موتر نخست با مواد انفجاری دستساز هدف قرار گرفته و سپس مهاجمان بر آن تیراندازی کردند. تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده است.
این حمله در منطقۀ کرکِ ایالت خیبرپشتونخواه رخ داده است؛ منطقهای که تاکنون نسبتاً از حملات شبهنظامیان در امان مانده بود.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مساله داخلی این کشور است.
