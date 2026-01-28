از زمان ماموریتهای دهه ۱۹۶۰ که برای اولین بار انسانها به مهتاب سفر کردند، فضانوردان ادارۀ ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده (ناسا) پرچمها و سایر وسایل یادگاری را به همراه خود به فضا برده و دوباره به زمین آوردهاند.
این سنت با ماموریت آرتمیس۲ ناسا، اولین پرتاب سرنشیندار سفینۀ اوریون که این اداره قصد دارد روزی از آن برای قرار دادن گروه بعدی فضانوردان روی سطح مهتاب استفاده کند، ادامه مییابد.
ناسا میگوید که همزمان با پرواز آرتمیس۲ به دور مهتاب در این ماموریت، خدمۀ آن با یک بستۀ پرواز شامل حدود ۴.۵ کیلوگرم اقلام، از جمله پرچمهای ایالات متحده، سازمان ملل متحد و کشورهای عضو پیمان آرتمیس، همراه خواهند بود.
همچنین خاک آنچه درختان مهتاب خوانده میشود که پس از پرتاب دانههایشان به فضا در ماموریت قبلی آرتمیس، در مکانهای مختلفی روی زمین کاشته شدهاند، در این محموله وجود خواهد داشت. همچنان مجموعهای جدید از دانههای گیاهی در کپسول اوریون وجود خواهد داشت.
تلاشهای ناسا برای ارتباط با گذشته به اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی بر میگردد که در آن یک پارچه از طیارۀ رایت فلایر، اولین طیارۀ موتوردار موفق دارای پیلوت، گنجانیده شده است.
پرچمی از ماموریت لغو شده اپولو ۱۸ نیز در این بسته وجود دارد، همانگونه که پرچم ایالات متحده که در اولین و آخرین ماموریتهای راکت فضایی و اولین پرواز آزمایشی سرنشیندار سفینۀ کرو دراگون اسپیسایکس به اهتزاز درآمد، نیز در این بسته قرار دارد.
بسیاری از شهروندان عادی به خاطر ابتکار ناسا اولین سفر خود را به فضا انجام خواهند داد. به گونهای که این ابتکار ناسا به افراد اجازه میدهد نام خود را در کارت حافظهای که بخشی از بستۀ پرواز در ماموریت آرتمیس۲ است، ثبت کنند.
با حضور یک فضانورد کانادایی در میان عمله، بستۀ پرواز دارای برچسبها و وصلههایی از ادارۀ فضایی کانادا خواهد بود. برچسبهای پرچم که نمایانگر ملت اینو (سرخپوستان شمال امریکا) استند نیز در بسته وجود دارد. فضانوردان آرتمیس در سرزمین اینو در کانادا که امروز به نام لابرادور یاد میشود، در آموزش زمینشناسی شرکت کردند.
وقتی این اشیاء دوباره به زمین برگردند، قرار است به عنوان جوایز، تقدیرنامهها و یادبودها اهدا شوند یا در موزیمها و آرشیفها نگهداری شوند. طبق مقررات، فروش آن لوازم مجاز نیست.
