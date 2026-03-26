ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که سیلابها در چندین ولایت افغانستان جان کم از کم پنج نفر را گرفته و شش نفر دیگر را زخمی کرده است.
به گفتۀ این اداره، بارانهای شدید و سیلابها در جریان ۲۴ ساعت گذشته ولایتهای پروان، پکتیا، قندهار، زابل و هلمند را آسیب رسانیده است.
این اداره گفته است که در این مدت ۱۶ خانه بهطور کامل تخریب و ۸۷ خانه دیگر بهگونه نسبی آسیب دیدهاند.
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که در نتیجۀ این رویدادها حد اقل سه خانواده بیجا شده و در مجموع حد اقل ۱۸۰ خانوادۀ دیگر آسیب دیده است.
این در حالی است که در یک شبانه روز گذشته بارانهای شدید در ولایت هلمند در جنوب افغانستان جان سه نفر را گرفته است.
پیش از این نیز مناطق مختلف افغانستان در اوایل ماه فبروری و اواخر ماه جنوری، شاهد تلفات انسانی ناشی از برفباریهای سنگین بود که به گفتۀ ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در آن برفباریها ۶۶ نفر جان باخته بودند.
افغانستان به خاطر راههای دشوارگذر و مناطق مسکونی دورافتاده، همواره در برابر آفات طبیعی یک کشور آسیبپذیر محسوب میشود و برفباریها و یا سرازیر شدن سیلابها همواره برعلاوۀ تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی را نیز به باشندگان مناطق وارد میآورد.
