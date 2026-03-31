ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه شنبه ۳۱ مارچ اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ نفر در اثر باران و جاری شدن سیلابها در ولایتهای مختلف افغانستان جان باخته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شده اند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفته است که افزون بر تلفات جانی، این سیلابها سبب خسارات مالی و آسیب به باغها، زمینهای زراعتی و کشتزارها شده و بیش از ۶۰۰ خانواده در اثر آن متضرر شده است.
به گفتۀ حماد تنها در شبانه روز گذشته در ولایتهای مختلف ۵۰ خانه در اثر جاری شدن سیلاب به کلی ویران شده و ۴۲۶ خانه قسماً تخریب شده است. افزون بر این، به گفتۀ این مقام حکومت طالبان ۲۲ چاه و شبکۀ آبرسانی نیز ویران یا خسارهمند شده است.
حماد گفت که باران و سیلاب در ولایتهای کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، دایکندی، پکتیکا، خوست، لوگر، میدان وردک، غزنی، زابل، ارزگان، هلمند، هرات، غور، بلخ، سمنگان، جوزجان، بدخشان، ننگرهار، لغمان و نورستان به وقوع پیوسته است.
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان به باشندگان ساحات آسیب پذیر سفارش کرده است که برای حفظ جان و مال شان در جریان باران در ساحاتی مانند نزدیک دریاها و مسیرهای سیلاب رفت و آمد نکنند.
پیش از این حکومت طالبان گزارش داد که از روز پنجشنبه ۲۶ مارچ تا دوشنبه ۳۰ مارچ کم از کم ۲۸ نفر در اثر جاری شدن سیلابها و رعد و برق در ولایتهای مختلف افغانستان جان باخته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شده اند.
سازمان جهانی صحت گفته است که جاری شدن سیلاب که منجر به تخریب چاهها و آلوده کردن منابع آب آشامیدنی میشود، خطر بروز بیماریهای عفونی را که از طریق نوشیدن آب آلوده به بدن سرایت میکند، افزایش میدهد.
آمار تلفات ناشی از سیلاب در افغانستان در حالی رو به افزایش است که ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد از وقوع بارندگی و احتمال جاری شدن سیلابهای ناگهانی در ولایتهای مرکزی، شرقی و جنوبشرقی افغانستان هشدار داده است. به گفتۀ این نهاد ملل متحد بارندگی تا تاریخ پنجم اپریل ادامه خواهد یافت.
افغانستان همه ساله در فصل بهار شاهد بارندگی و جاری شدن سیلابها میباشد، اما در سالهای اخیر به دلیل آنچه تغییرات اقلیمی خوانده شده است، این سیلابها بیشتر از پیش ویرانگر بوده و منجر به تلفات و خسارات گسترده شده است.
