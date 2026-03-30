ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته است که در بیش از یک هفتۀ گذشته ده‌ها نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان جان باخته اند.

بر اساس آمار این اداره تنها از روز پنجشنبه گذشته تا روز دوشنبه ۳۰ مارچ، کم از کم ۲۸ نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها جان باخته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شده اند.

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته است که ۵۶۸ خانه در ولایت‌های پروان، دایکندی، میدان وردک، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، جوزجان، فاریاب و لغمان ویران شده است.

آمار این اداره حاکی است که در ولایت‌های سیلاب‌زده ۱۱۳۰ خانه، ۹۳ کیلومتر جاده و ۲۹۰۱ جریب زمین صدمه دیده است. حکومت طالبان همچنین گفته است که شماری از شاهراه‌ها در ساحات سیلاب‌زده به دلیل جاری شدن سیلاب مسدود شده است.

آمار تلفات و خسارات نهایی نبوده و ممکن افزایش یابد، زیرا مسوولان حکومت طالبان سرگرم بررسی ساحات آسیب‌دیده اند.

در همین حال، سازمان جهانی صحت از افزایش شیوع بیماری‌هایی عفونی که از طریق آب آلوده سرایت می‌کند، در ساحات سیلاب‌زده هشدار داده است.

از سوی دیگر ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز دوشنبه وقوع بارندگی و احتمال جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی را در ولایت‌های مرکزی، شرقی و جنوب‌شرقی افغانستان پیش‌بینی کرده است. به گفتۀ این نهاد ملل متحد بارندگی تا تاریخ پنجم اپریل ادامه خواهد یافت.

ریاست هواشناسی حکومت طالبان وقوع باران شدید، رعدوبرق، بادهای تند و سیلاب‌های‌ آنی را در روز سه شنبه در ولایت‌های کنر، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، غور، هرات، بادغیس، سرپل و فاریاب پیش‌بینی کرده است.

افغانستان همه ساله در فصل بهار شاهد بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها می‌باشد، اما در سال‌های اخیر به دلیل آنچه تغییرات اقلیمی خوانده شده است، این سیلاب‌ها بیشتر از پیش ویرانگر بوده و منجر به تلفات و خسارات گسترده شده است.