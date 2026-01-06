سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در یک گزارش ربعوار هشدار داده است که فصل مرطوب پیشرو در افغانستان "خشکتر و گرمتر" از حد معمول آغاز شده است.
با توجه به بارش کمتر برف در فصل مرطوب زمستان، این سازمان اذعان داشته است که کمبود رطوبت خاک در افغانستان برای یک سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت از ماه دسمبر ۲۰۲۵ تا فبروری ۲۰۲۶ُ احتمال بلند بارندگی کمتر از حد متوسط و گرمای بالاتر از حد متوسط در بیشتر مناطق افغانستان وجود دارد.
این گزارش با استناد بر پیشبینیهای بارش در ماههای نومبر ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ نگاشته است که در بیشتر مناطق افغانستان به ویژه ارتفاعات بلند شمال، شمالشرق و مرکزی، احتمال بارندگی کمتر از حد متوسط وجود دارد.
از سوی دیگر گروه ناظر اقلیم و زراعت جهانی گزراش داده است که فصل برفباری ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در کمترین سطح معادل آب برف در ۲۵ سال اخیر آغاز شده است.
این به این معنی است به دلیل برفباریهای کمتر، زمین، آب کافی برای ذخیره دریافت نمیکند.
بر بنیاد این گزارش، "کمبود سطح معادل آب برف" نشاندهندۀ کسر آب با پیامد قابل توجه برای آبیاری زمینها و کشتزارها در فصل بهار به ویژه برای مناطق گندم آبی است که وابسته به آبیاری سیستمهای آب زیر زمینی و دریاچه ها میباشند.
سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که با توجه به سطح از قبل بسیار پایین آب برف و پیشبینیهای فصلی حاکی از تداوم خشکسالی، نگرانیها از نبود آب کافی برای آبیاری فصل بهاری ۲۰۲۶ افزایش مییابد.
